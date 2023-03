Składany iPhone może zyskać system ochrony przed upadkami

Jednego możemy być pewni: jeśli Apple pokaże składanego iPhone’a, to będzie on przerażająco drogi. Na szczęście, jego ewentualny upadek na ziemię niekoniecznie musi być bolesny dla portfela. Firma z Cupertino może zastosować specjalnie opracowany system ochrony urządzenia.

System ochrony w razie upadku

Informacje na temat składanego iPhone’a pojawiają się już od dłuższego czasu. Przybrały one na sile, gdy konkurencja zaczęła wprowadzać takie konstrukcje do swojej oferty. Owszem, wciąż nie doczekaliśmy się składanego smartfona Apple, ale możemy być pewni, że firma pracuje nad takim urządzeniem. Co ciekawe, pierwszym składakiem niekoniecznie musi być iPhone, bowiem niektóre źródła wskazują, że to jednak iPad jako pierwszy dostanie elastyczny ekran.

Niezależnie od tego, jakie urządzenie będzie tym pierwszym, to może ono otrzymać naprawdę interesujący system ochrony w razie upadku. Apple złożyło bowiem patent o długiej nazwie „Self-Retracting Display Device And Techniques For Protecting Screen Using Drop Detection”, który opisuje sposoby ochrony składanych urządzeń wyposażonych w elastyczny ekran.

Jak wynika z odkrytych dokumentów, Apple zamierza wykorzystać czujnik do wykrywania przyspieszenia pionowego, a więc momentu spadania urządzenia. Jeśli zostanie przekroczony określony próg przyspieszenia, to wówczas mechanizm, który znajdzie się na pokładzie składanego iPhone’a lub iPada, mógłby złożyć urządzenie, aby zapewnić mu lepszą ochronę podczas zderzenia z twardą powierzchnią.

Niekoniecznie musi to być pełne złożenie. Apple wspomina, że nawet częściowe złożenie urządzenia mogłoby zapewnić większą ochronę. Co ciekawe, w patencie wymienione są również urządzenia z innymi mechanizmami składania, a także z rozwijanym ekranem. W ostatnim przypadku ekran miałby się po prostu zwinąć do głównej części obudowy.

6.6 Ocena

Pomysł interesujący, ale…

Oczywiście wprowadzenie opisywanego systemu nie oznaczałoby, że składany iPhone lub iPad zyskałyby pełną odpornośc na ewentualne upadki. Mimo tego, system mógłby jednak zapewnić wyższy poziom ochrony, a także przykładowo zabezpieczyć elastyczny ekran, a więc jeden z droższych elementów w takim urządzeniu. Dodatkowo, ważna byłaby szybkość wykrycia momentu rozpoczęcia spadania – czasu na złożenie (nawet częściowe) zazwyczaj będzie naprawdę mało.

Warto jeszcze wspomnieć, że wcześniej Apple złożyło patent przedstawiający sposoby na ochronę samego ekranu, między innymi przed pęknięciami. Możliwe więc, że składany iPhone lub iPad będzie zaskakująco wytrzymałym sprzętem.