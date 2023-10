Nowe smartwatche Amazfit mają podobną nazwę, ale bardzo się różnią

Oferta marki Amazfit wzbogaciła się o dwa nowe smartwatche – Amazfit Avctive i Amazfit Active Edge. Mimo że ich nazwy mogłyby sugerować, że są bardzo do siebie podobne, to jednak są pomiędzy nimi znaczące różnice.

Co oferują nowe smartwatche Amazfit Active i Amazfit Active Edge? (specyfikacja)

Amazfit Active to „klasyczny” smartwatch, gdyż pod względem designu nie wyróżnia się na tle dziesiątek innych smartzegarków. A przynajmniej w wersjach Midnight Black i Petal Pink z silikonowymi paskami, bo już model Lavender Purple ma skórzany pasek w kolorze fioletowym, który przyciąga wzrok, gdyż najczęściej skórzane paski są brązowe lub czarne.

Amazfit Active (źródło: Amazfit)

Amazfit Active oferuje wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,75 cala i rozdzielczości 390×450 pikseli (341 ppi) z funkcją Always On Display, a deklarowany przez producenta screen-to-body ratio wynosi 73%. Na ekranie można ustawić jedną z ponad 100 dostępnych tarcz, więc użytkownicy nie powinni narzekać na brak wyboru. Podobnie jak na czas pracy, który w przypadku „typowego użytkowania” wynosi 14 dni, a „intensywnego” 10 dni. W trybie oszczędzania baterii można zaś osiągnąć nawet 30 dni.

Z kolei w przypadku ciągłego korzystania z modułu GPS, który Amazfit Active również oferuje, maksymalny czas pracy to 16 godzin. A ten może się przydać podczas treningów, jednak zanim użytkownik go rozpocznie, będzie mógł sprawdzić swoją Gotowość, którą smartwatch oszacuje na podstawie tętna spoczynkowego i zmienności tętna podczas snu oraz jakości oddechu i temperatury.

Ponadto Amazfit Active oferuje ponad 120 trybów sportowych (potrafi automatycznie wykryć 7 rodzajów aktywności), możliwość wgrania muzyki do pamięci smartwatcha i odtwarzania jej bez konieczności posiadania przy sobie smartfona oraz funkcję śledzenia cyklu menstruacyjnego i prowadzenia rozmów głosowych przez zegarek (wymagane połączenie z telefonem przez Bluetooth 5.2).

Amazfit Active Edge to natomiast smartwatch zupełnie innego typu, bo choć jego specyfikacja jest podobna do listy parametrów Amazfit Active, to jednak cechuje się on zupełnie inną, znacznie odporniejszą konstrukcją (do 10 ATM vs 5 ATM). W kwestii technikaliów największą różnicą jest ekran – model Active Edge ma 1,32-calowy TFT o rozdzielczości 360×360 (277 ppi). Ponadto oferuje on więcej trybów sportowych (ponad 130 w tym trening siłowy, który automatycznie wykrywa 25 rodzajów ćwiczeń) oraz działa dłużej w przypadku „typowego użytkowania” (16 dni vs 14) i ciągłego korzystania z GPS (20 godzin vs 16). Co ciekawe, jednocześnie czas pracy z włączonym trybem oszczędzania baterii jest krótszy – 24 dni vs 30.

Amazfit Active Edge (źródło: Amazfit)

Cena Amazfit Active i Amazfit Active Edge

W Stanach Zjednoczonych oba modele kosztują dokładnie tyle samo – po 149,99 dolarów (równowartość ~630 złotych). Można spodziewać się, że oba smartwatche trafią wkrótce do sprzedaży również w innych krajach – niewykluczone, że też w Polsce.