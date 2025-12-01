Siły Obronne Izraela (ang. Israel Defense Forces; IDF) zdecydowały się rozszerzyć zakaz używania smartfonów z Androidem przez część ich pracowników. Podyktowane jest to względami bezpieczeństwa.

Siły Obronne Izraela zakazują używania smartfonów z Androidem

Zgodnie z nowym zarządzeniem, większa część osób, zatrudnionych przez Siły Obronne Izraela, nie będzie mogła korzystać ze smartfonów z Androidem w celach służbowych. Zakaz ma dotyczyć dowódców od stopnia podpułkownika i posiadających wyższy stopień wojskowy.

Grupa ta będzie mogła wykorzystywać do komunikacji wyłącznie smartfony Apple, co ma zmniejszyć ryzyko włamania do urządzeń, używanych przez wyższych rangą oficerów. Z uwagi na posiadaną wiedzę oraz uprawnienia, są oni bowiem naturalnie najbardziej „atrakcyjnym” celem ataku.

Wprowadzony zakaz, którego same Siły Obronne Izraela oficjalnie nie potwierdziły, ale mają wdrożyć w najbliższych dniach, przyniósłby więcej korzyści niż tylko zmniejszenie podatności na zewnętrzne ataki. Ujednolicenie używanych urządzeń i systemu operacyjnego ma również uprościć kontrolę bezpieczeństwa i aktualizacje.

Nie wiadomo jednak, czy zakaz obejmie też prywatne urządzenia, używane do pracy, aczkolwiek wydaje się to logicznym posunięciem, gdyż prywatne telefony także mogą stać się celem ataku z zewnątrz. Warto również dodać, że podobny zakaz obowiązywał już wcześniej, ale tylko wojskowych od stopnia pułkownika.

To nie jest widzimisię Sił Obronnych Izraela

Jak podaje The Jerusalem Post, Siły Obronne Izraela ostrzegały w przeszłości, że Hamas wykorzystuje WhatsApp do pozyskiwania informacji od ich żołnierzy na granicy Strefy Gazy. Ponadto pracownicy IDF padali ofiarami ataków, których autorzy podszywali się pod kobiety i nakłaniali do instalowania złośliwego oprogramowania, umożliwiającego im uzyskanie dostępu do kontaktów, zdjęć i danych o lokalizacji w czasie rzeczywistym.

Zakaz używania smartfonów z Androidem przez część wojskowych ma zatem na celu zwiększyć bezpieczeństwo żołnierzy, ale też uniemożliwić ich śledzenie. W obecnej sytuacji takie informacje są bowiem na wagę złota, nawet jeśli obecnie trwa zawieszenie broni (od 10 października 2025 roku).

Jako ciekawostkę można dodać, że Siły Obronne Izraela przeprowadziły niedawno testy, w trakcie których sprawdzano „dyscyplinę cyfrową jednostek” – imitowano „pułapki” związane z Hezbollahem. Nie wiadomo jednak, jaki był ich efekt.

W Izraelu zakazują używania smartfonów z Androidem, a w Korei Południowej iPhone’ów

Podczas gdy Siły Obronne Izraela nie pozwalają części wojskowych korzystać ze smartfonów z Androidem, od czerwca 2024 roku obowiązuje zakaz używania iPhone’ów przez pracowników południowokoreańskiej armii w budynkach wojskowych. Jeśli ktoś posiada iPhone’a, musi zostawić go w depozycie.

Jest to podyktowane faktem, że na smartfonie Apple nie można zainstalować aplikacji, która wyłączy mikrofon oraz zablokuje inne funkcje, takie jak aparat i Wi-Fi, co w obiektach wojskowych chroni przed wyciekiem informacji. Podobny zakaz miał dotyczyć też smartwatchy.