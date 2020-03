Sieć Heyah przygotowała nową, bardzo atrakcyjną ofertę dla osób z Ukrainy

Każdy duży operator w Polsce ma w swoim portfolio ofertę dedykowaną osobom z Ukrainy, które przyjechały do naszego kraju i planują zostać w nim na dłużej niż tylko kilka-kilkanaście dni. Nowa propozycja przygotowana przez Heyah wygląda bardzo atrakcyjnie, więc nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy powinni się nią zainteresować.

Nowa oferta Heyah dla osób z Ukrainy – cennik

Klienci mają do wyboru aż trzy pakiety: za 25 zł, za 35 zł i za 45 złotych miesięcznie. We wszystkich otrzymują nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci w Polsce oraz pakiet internetu (odpowiednio: 10 GB, 20 GB i 30 GB). Z niektórych aplikacji społecznościowych mogą jednak korzystać bez ograniczeń, gdyż nie zużywają one dostępnego transferu. Są to: Facebook Messenger, WhatsApp i Viber, czyli najpopularniejsze komunikatory na świecie.

To jednak jeszcze nie koniec. Jako że to oferta specjalnie dla osób z Ukrainy, sieć Heyah przygotowała kilka dodatkowych benefitów dla swoich klientów. W taryfach za 35 zł i 45 zł miesięcznie otrzymują oni potężny pakiet minut na połączenia z operatorami Kyivstar, Vodafone i Lifecell (odpowiednio: 2000 i 3000 minut, czyli kilkadziesiąt godzin). Z kolei w najtańszej, czyli tej za 25 złotych miesięcznie, mogą korzystać z preferencyjnej stawki 0,09 zł za minutę (obowiązuje ona także w droższych opcjach po wykorzystaniu dostępnego pakietu minut).

Oprócz tego, klienci (po doładowaniu konta kwotą co najmniej 10 złotych) mogą otrzymać kod, uprawniający do bezpłatnego wysłania pieniędzy za granicę z wykorzystaniem aplikacji MyRia (maksymalnie 2500 złotych za jednym razem). Każdy użytkownik może skorzystać z tej promocji nawet trzy razy, lecz nie częściej niż raz na 30 dni kalendarzowych. Liczba kodów jest też ograniczona – w puli znajduje się jednak aż pół miliona sztuk. Ta część nowej oferty Heyah obowiązuje do 31 grudnia 2020 roku.

Z jednej strony to na pewno bardzo miły ukłon w stronę osób z Ukrainy, lecz zastanawiające jest, dlaczego operator nie jest tak hojny również w nowych ofertach abonamentowych, bowiem są one wyjątkowo niekorzystne.

Źródło: informacja prasowa

