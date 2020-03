Heyah nie reklamuje swojej nowej oferty na abonament i chyba dobrze

Kiedy marka Heyah wchodziła na polski rynek w 2004 roku, była prawdziwą rewolucją – pamiętacie jeszcze jej kultowe reklamy? Dziś sytuacja na rynku usług telekomunikacyjnych wygląda zupełnie inaczej – korzystniej z punktu widzenia konsumenta. Nowa oferta na abonament została wprowadzona po cichu, bez oficjalnego komunikatu – czyżby T-Mobile zdawało sobie sprawę, że nie jest ona atrakcyjna i konkurencyjna? Do takiego wniosku można bowiem dojść, kiedy się jej przyjrzy.

Kiedy jakiś operator wprowadza do sprzedaży nową ofertę, oficjalnie o tym informuje, rozsyłając stosowny komunikat do mediów, aby nikt jej nie przeoczył. W tym przypadku nic takiego nie miało miejsca – zauważył ją Grzegorz Ułan z serwisu AntyWeb, który wprost przestrzega przed skorzystaniem z niej. Niestety, choć przykro to mówić, to trudno się z nim nie zgodzić, gdyż nie jest ona szczególnie atrakcyjna.

Nowa oferta Heyah na abonament

Co zaskakujące, właściwie to są dwie nowe oferty, z czego jedna jest dostępna tylko w sklepach T-Mobile. W jej skład wchodzą dwie taryfy: za 19 złotych i 29 złotych miesięcznie. W pierwszej klient dostaje nielimitowane rozmowy do wszystkich w kraju i roamingu UE oraz skromny pakiet 1 GB internetu. SMS-y i MMS-y są dodatkowo płatne (odpowiednio 14 gr i 18 gr za sztukę). W drugiej operator daje zaś również nielimitowane rozmowy do wszystkich w kraju i roamingu UE, a także nielimitowane SMS-y i MMS-y oraz 2 GB internetu.

Nie trzeba być ekspertem, aby zauważyć, że ww. oferta nie jest szczególnie atrakcyjna. Za 19 złotych miesięcznie w Virigin Mobile można mieć bowiem nielimitowane rozmowy (na numery komórkowe i stacjonarne) i SMS-y do wszystkich sieci oraz 5 GB internetu w Polsce, natomiast przy umowie na 24 miesiące już 9 GB internetu (w tym 2,11 GB w roamingu w UE). Z kolei za 29 złotych miesięcznie w takim nju mobile można wykupić pakiet z nielimitowanymi rozmowami na numery komórkowe i stacjonarne, nielimitowanymi SMS-ami i MMS-ami, a także paczką 10 GB internetu (3,07 GB w UE), która może powiększyć się nawet do 30 GB (po dwóch latach).

Druga oferta Heyah na abonament dostępna jest natomiast przez stronę internetową (w przypadku przejścia z taryfy pre-paid). Klienci również w tym przypadku mogą wybrać jeden z dwóch pakietów: nielimitowane rozmowy na komórki + 3 GB internetu za 20 złotych miesięcznie lub nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci, SMS-y i MMS-y + 5 GB internetu za 30 złotych miesięcznie.

Zarówno w jednej, jak i drugiej ofercie klienci mogą dobrać telefon.

