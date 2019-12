Hyper Light Drifter za darmo w Epic Games Store

Święta, święta i… po świętach, lecz nie oznacza to końca promocji na Epic Games Store — te będą trwać aż do końca tego roku. Codziennie, całkowicie za darmo możecie przypisać sobie do konta Epic jedną grę. Dziś wybór padł na Hyper Light Drifter.

Hyper Light Drifter to debiutancka gra firmy Heart Machine, która zdobyła spore uznanie zarówno wśród graczy, jak i krytyków. Czym dokładnie? Moim zdaniem kluczem do sukcesu tego tytułu jest ładna oprawa graficzna w stylu retro wraz z bardzo grywalną rozgrywką, od której trudno się oderwać. Nie można też zapomnieć o ciekawie napisanym świecie, a także świetnym udźwiękowieniu. Co ciekawe, Hyper Light Drifter był już kiedyś rozdawany za darmo w Epic Games Store.

Minimalne wymagania Hyper Light Drifter prezentują się następująco:

System operacyjny: Windows 7 lub nowszy

Procesor: 1,2 GHz

Pamięć RAM: 4 GB

Karta graficzna: Pamięć wideo 512 MB

DirectX: Wersja 10

Wolne miejsce na dysku: 2 GB

Hyper Light Drifter nie oferuje polskich napisów i jest dostępny tylko na sprzęcie z systemem Windows.

Hyper Light Drifter możecie pobrać ze strony Epic Games Store lub bezpośrednio z aplikacji sklepu.

Gdy Hyper Light Drifter zniknie jutro o 17:00 z darmowej oferty Epic Games Store, wtedy też zostanie udostępniona kolejna gra.

Przy okazji przypominam o promocji, w której możecie uzyskać kupon na 40 zł na zakup wybranej gry w sklepie Epic Games Store za kwotę co najmniej 59,99 zł. Więcej informacji na temat tej akcji znajdziecie na stronie sklepu.

Źródło: Epic Games Store