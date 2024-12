Masz Samsunga? Sterowanie telewizorem będzie jeszcze prostsze

Już od wielu lat smartfony nie służą jedynie do dzwonienia. Oferują całą masę mniej lub bardziej „bajeranckich”, ale użytecznych, funkcji. Jedną z nich jest możliwość sterowania telewizorem. W przypadku Samsunga można to robić za pomocą aplikacji SmartThings, po którą bardzo często sięgam. Teraz sterowanie to będzie jeszcze prostsze.

Samsung uprości korzystanie ze SmartThings

Telefony komórkowe przeszły długą drogę, żeby znaleźć się w miejscu, w którym są obecnie. Na początku miały zaledwie parę funkcji, z czego głównie służyły do dzwonienia oraz wysyłania SMS-ów. Obecnie to centrum rozrywki, pracy czy też bawienia się różnymi „bajeranckimi” funkcjami. Na pewno do tego grona zalicza się aplikacja SmartThings.

SmartThings służy m.in. do sterowania telewizorami, monitorami czy też innymi urządzeniami Samsunga. To tylko wybrane funkcje tej aplikacji, ale w zasadzie w moim przypadku najczęściej z niej korzystam, żeby sterować TV Samsunga. Teraz będzie to jeszcze prostsze, ponieważ to oprogramowanie dostało nowy widżet pilota. Dzięki temu można go umieścić np. na ekranie głównym smartfona i z jego poziomu szybko sterować ekranem Samsunga. Jak prezentuje się nowa opcja?

Widżet aplikacji SmartThings (źródło: androidauthority)

Nowy SmartThings nie dla wszystkich

Dotychczas aplikacja SmartThings wymagała jej uruchomienia, aby móc w ogóle sterować ekranem obsługiwanym przez to oprogramowanie. Wielokrotnie zdarzyło mi się, że przez to szybciej sięgałem po pilota niż apkę. Twórcy aplikacji jednak postanowili ją zaktualizować o nową funkcję – dodali widżet, który wygląda jak na powyższych zdjęciach. W gruncie rzeczy jest dość prosty i zawiera jedynie najbardziej potrzebne rzeczy.

Aktualizacja jeszcze nie jest dostępna na moim smartfonie (Samsung Galaxy S23+), ale zapewne prędzej czy później na niego trafi. Redaktorzy Androidauthority zdążyli już to przetestować i zauważyli, że widżet współpracuje jedynie z ekranami wyprodukowanymi od 2022 roku. Wcześniejsze urządzenia z jakiegoś powodu nie są kompatybilne.

Jeżeli na Wasze smartfony aplikacja też nie jest jeszcze dostępna, wyczekujcie jej, bo zapewne pojawi się na dniach.