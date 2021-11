Samsung zaprezentował trzy nowe procesory dla… samochodów

Nikogo już nie dziwi status współczesnego samochodu jako narzędzia naszpikowanego technologią ułatwiającą lub umilającą podróż. Coś musi jednak tym wszystkim zarządzać. Samsung pokazał nowe chipsety, które odpowiadają za komfort i bezpieczeństwo w samochodzie.

Najważniejszy i najmocniejszy – Samsung Exynos Auto V7

Jest to chipset, którego głównym celem jest sterowanie systemami infotainment w samochodzie. Exynos Auto V7 korzysta z 8 rdzeni ARM Cortex-A76 z taktowaniem na poziomie 1,5 GHz oraz 11 rdzeni GPU ARM Mali G76. Procesor graficzny podzielono na dwie grupy. Trzy rdzenie obsługują centralne wyświetlacze i ekrany przezierne z rozszerzoną rzeczywistością (AR-HUD), reszta zajmuje się głównie CID (Central Information Display) i innymi ekranami.

Źródło: Samsung

Samsung podaje, że fizyczne rozdzielenie rdzeni „pozwala GPU wspierać różne systemy jednocześnie, zapewniając w tym samym momencie bezpieczniejszą pracę – jedna domena nie koliduje z drugą”. Dodatkowo, Exynos V7 wyposażono w NPU (Neural Processing Unit), czyli procesor głębokiego uczenia, który może zostać użyty do wirtualnego asystenta przetwarzającego dane audiowizualne – rozpoznawania twarzy, mowy czy gestów.

Ale to nie wszystko. Exynos Auto V7 wspiera do 4 wyświetlaczy i 12 kamer zapewniających informacje wspomagające kierowcę oraz pasażerów. System obrazowania wyposażono w korektor „złych pikseli”, kompresję dynamiki i dystorsję geometryczną, aby asystent parkowania lub widok 360° na ekranie oferował obraz pozbawiony szumów i wad optycznych. Nagłośnienie również nie jest obcym konceptem dla tego chipsetu. Cztery procesory HiFi powinny dostarczyć dobrą jakość dźwięku w piosenkach, filmach, czy grach. Do dyspozycji Exynos Auto V7 oddano 32 GB pamięci LPDDR4x z przepustowością na poziomie 68,3 GB/s.

Samsung zdaje sobie sprawę, że procesor samochodowy to nie tylko bajery dla kierowców i pasażerów. Exynos Auto V7 oferuje zabezpieczenie danych poprzez odizolowany procesor bezpieczeństwa, zapewnia sprzętowy klucz jednorazowego zaprogramowania (OTP – One Time Programmable) oraz fizyczną funkcję niemożliwą do klonowania (PUF – Physical Unclonnable Function). Dodatkowo chipset jest zgodny z wymogami bezpieczeństwa ASIL-B dla cyfrowych wskaźników. Wyposażono go również w jednostkę zarządzania usterkami (FMU – Fault Management Unit), która wykrywa i zarządza błędami, zapewniając bezpieczny status samochodu.

Exynos Auto T5123 i S2VPS01 – dla dodatkowych systemów

Exynos Auto T5123 to pierwsze rozwiązanie dla samochodów, które wprowadza łączność 5G, zarówno w trybie SA (standalone) jak i NSA (non-standalone). Prędkość pobierania wynosi 5,1 gigabitów na sekundę, dzięki czemu pasażerowie mogą korzystać w podróży ze streamingu wysokiej jakości lub wideorozmów. Chipset to także wsparcie interfejsu PCIe, pamięć LPDDR4x oraz wbudowany GNSS (Global Navigation Satelite System). T5123 spełnia wymogi dla komponentów samochodowych i przeszedł kwalifikację AEC-Q100.

S2VPS01 to jednostka, której głównym celem jest zarządzanie zasilaniem. Spełnia ona normę ISO 26262 i uzyskała certyfikację ASIL-B. Chipset zajmuje się przepływem energii elektrycznej i składa się z wysoce wydajnych trój- i dwufazowych przekształtników buck, low-dropout regulator (LDO) oraz zegaru czasu rzeczywistego (RTC). Aby zapewnić ochronę w trudnych warunkach termicznych i elektrycznych, S2VPS01 wyposażono w ochronę przepięciową (OVP), podnapięciową (UVP), zabezpieczenie przed zwarciem (SCP), nadprądowe, bezpiecznik termiczny, monitoring zegara oraz kontrolę wyjścia.

Exynos Auto V7 oraz T5123 są już w masowej produkcji. Pierwszy z nich używany jest w najnowszym oprogramowaniu Volkswagena – In-Car Application-Server (ICAS) 3.1, choć biorąc pod uwagę obecny kryzys półprzewodników, „masowa produkcja” w materiale prasowym Samsunga to dość mocne słowo.