Samsung pozwoli zabezpieczyć dane na smartfonie przed oddaniem go do serwisu

Samsung wyeliminuje jedną z największych obaw osób, które muszą oddać swój smartfon do serwisu. Nowa funkcja pozwoli zabezpieczyć znajdujące się na urządzeniu dane przed wścibskimi serwisantami.

Włącz Tryb Naprawy przed serwisem

Południowokoreański oddział Samsunga poinformował, że wkrótce jego smartfony zyskają bardzo przydatną funkcję. Opcja nazwana Trybem Naprawy umożliwi zabezpieczenie urządzenia na czas naprawy serwisowej. Po jego aktywacji serwisant nie będzie mógł uzyskać dostępu do prywatnych danych użytkownika.

Aktywacja nowego trybu powoduje ponowne uruchomienie systemu w specjalnym, zabezpieczonym trybie. W ramach tego środowiska, serwisant otrzyma dostęp wyłącznie do aplikacji domyślnie zainstalowanych na urządzeniu oraz dzienników błędów, które są generowane tuż przed przejściem do nowego interfejsu.

Komunikat informujący o włączeniu Trybu Naprawy i wygenerowaniu dziennika błędów (fot. Samsung)

Smartfon w Trybie Naprawy zablokuje dostęp do zdjęć, wiadomości i innych treści, które się na nim znajdują, dzięki czemu właściciel będzie miał pewność, że technik zajmujący się naprawą nie dopuści się wycieku informacji z urządzenia. Żadne dane nie zostają usunięte ze smartfona podczas korzystania z tego rozwiązania. By je z powrotem odblokować, wystarczy podać kod PIN lub zeskanować odcisk palca. Po restarcie urządzenie wróci do poprzedniego stanu.

Takie rozwiązanie może być niesamowicie przydatne, w szczególności dla osób, które muszą nieco bardziej dbać o prywatność swoich danych. Przyznam szczerze, że kiedyś sam, obawiając się wycieku moich danych ze smartfona, wykonywałem ich kopię na komputerze, po czym przywracałem ustawienia fabryczne. Proces ten zajmował jednak sporo czasu, a naprawa telefonu może być dla wielu osób bardzo pilną sprawą.

Jak skorzystać z nowego rozwiązania Samsunga?

Koreański gigant zapowiada, że opisywana funkcja wkrótce trafi na pierwsze urządzenia. Początkowo będą to smartfony z serii Samsung Galaxy S21 wydane na rynek koreański. Mają one otrzymać stosowną aktualizację w najbliższym czasie. Najprawdopodobniej podobnie stanie się z egzemplarzami przeznaczonymi na pozostałe rynki, w tym także polski. Nie zostało to jednak jeszcze potwierdzone.

Producent planuje rozszerzyć dostępność na większą liczbę modeli w najbliższym czasie, lecz nie sprecyzował, o jakie urządzenia chodzi. Użytkownicy mają jednak prawo oczekiwać, że Tryb Naprawy otrzymają modele z różnych linii i półek cenowych – w końcu każdy smartfon może się kiedyś zepsuć, a taka funkcja będzie bardzo przydatna.

Gdy Tryb Naprawy zostanie udostępniony posiadaczom zgodnych smartfonów, pojawi się on w ustawieniach, w sekcji poświęconej baterii i pielęgnacji urządzenia.