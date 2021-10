Na rynek trafiają pamięci GOODRAM z podświetleniem RGB – IRDM RGB DDR4

GOODRAM to znana, polska firma, którą każdy entuzjasta sprzętu komputerowego na pewno kojarzy. Producent zajmuje się głównie projektowaniem różnorakich pamięci – przez dyski SSD, karty pamięci aż po pamięci operacyjne. W portfolio producenta brakowało czegoś, co w obecnych czasach jest bardzo chętnie wybierane przez graczy – czyli RAM-u z podświetleniem. Marka właśnie co zaprezentowała kości GOODRAM IRDM RGB DDR4.

Pamięci GOODRAM IRDM RGB DDR4

Całkowicie nowe kości producenta są tak właściwie ulepszoną wersją podstawowego modelu IRDM PRO DDR4, który cechował się bardzo stonowanym designem oraz tak zwanym niskim profilem, za sprawą mniejszego radiatora odprowadzającego ciepło.

Nowe pamięci zostały wyposażone w duży radiator z paskiem LED, gdzie znajduje się 8 diod pracujących w konfiguracji ARGB.

Co więcej, podświetlenie omawianych kości RAM jest kompatybilne z płytami głównymi największych producentów, takich jak: ASUS, MSI, GIGABYTE oraz ASrock, pracują także z oprogramowaniem wymienionych firm – bez problemu zatem połączymy oświetlenie modułów IRDM z kartą graficzną czy nawet klawiaturą tych firm.

Jeżeli chodzi o specyfikację, początkowo do sprzedaży trafią kości IRDM RGB DDR4 o pojemności 16 GB (2×8 GB dual channel). Pamięci mają taktowanie 3600 MHz przy opóźnieniu CL18 (timingi 18-22-22). GOODRAM IRDM DDR4 cechują się także napięciem na poziomie 1,35 V.

Warto wspomnieć, że moduły wyróżniają się wysokością 44,8 mm – z tego względu trzeba je odpowiednio dopasować do systemu chłodzenia procesoratak, aby pasowało do wyższych pamięci.

Ponadto, GOODRAM IRDM RGB DDR4 wspierają profil XMP 2.0, który pozwoli nawet mniej obytemu użytkownikowi podkręcić kości do określonej wartości taktowania. Dodatkowo firma daje dożywotnią gwarancję na moduły pamięci.

Producent na swojej oficjalnej stronie nie podaje dokładnej wyceny, jednakże możemy oczekiwać nieco wyższej kwoty niż moduły IRDM PRO, które kosztują obecnie 519 złotych.