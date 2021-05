Samsung: „Jesteśmy numerem 1 w Polsce, notujemy wzrost w każdym z mobilnych segmentów rynku”

Samsung w Polsce jest liderem sprzedaży smartfonów, jak chwali się szef działu mobilnego firmy w naszym kraju. Xiaomi też jest silne, ale nie aż tak.

Najlepszy wynik Samsunga w Polsce

Jak się okazuje, Samsung odnotował najlepsze wyniki działalności, odkąd prowadzi statystyki w Polsce. Zgodnie z wywiadem, jaki Marcin Grabarczyk, szef działu mobilnego firmy w naszym kraju, udzielił reakcji Rzeczpospolitej, sytuacja tego producenta na naszym rynku jest więcej niż dobra.

Rok 2021 zaczęliśmy bardzo dobrze, z dwucyfrowym wzrostem. I kwartał przyniósł naszej dywizji mobile rekordowy wynik pod względem wartości sprzedaży, najlepszy, od kiedy działamy w Polsce. Marcin Grabarczyk, szef działu mobile w Samsung Electronics Polska

Choć przedstawiciel Samsunga nie podał konkretnych danych, zapewnia, że można mówić o swego rodzaju sukcesie firmy w Polsce. To tym bardziej istotne z szerszej perspektywy – wszak konkurencja jest ostatnimi laty niezwykle silna. Najwyraźniej Koreańczykom wciąż udaje się tworzyć modele smartfonów, które trafiają w gusta i możliwości finansowe wielu Polaków.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Kto rządzi w Polsce? Xiaomi czy Samsung?

Jakiś czas temu Xiaomi chwaliło się, że niemal co trzeci smartfon, który trafia do sklepów, ma logo „Mi” na obudowie. Co o takim przekazie sądzą przedstawiciele Samsuga?

Nie chcę się odnosić do tych badań, bo my opieramy się na danych GfK, które uważamy za standard mierzenia udziałów rynkowych. W naszej opinii są one najbardziej wiarygodne, gdyż nie odnoszą się do wielkości dostaw do magazynów, lecz oparte są na faktycznych danych o sprzedaży do użytkowników końcowych. Jesteśmy numerem 1 w Polsce. Udział rynkowy Samsung wynosi 38,5-proc. pod względem wartości i ponad 33-proc. ilościowo. Notujemy wzrost w każdym z mobilnych segmentów: smartfonach, tabletach i urządzeniach typu wearables Marcin Grabarczyk, szef działu mobile w Samsung Electronics Polska

Wychodzi więc na to, że Xiaomi jest bardzo popularne, ale urządzenia tego producenta chętniej pozostają na sklepowych półkach, podczas gdy to smartfony Samsunga ostatecznie lądują w kieszeniach nabywców.

Mimo aktualnych ograniczeń w sieci sprzedaży fizycznej, Samsung w Polsce nie zamierza rezygnować z salonów firmowych. Firma dostrzega jednak, że klienci coraz chętniej sięgają po produkty ze sklepów online – udział sprzedaży internetowej przekroczył już 30 procent.