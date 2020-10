Samsung wprowadza na rynek nowe karty SD dla twórców i entuzjastów robienia zdjęć

Firma z Korei Południowej jest cenionym i często polecanym producentem kart SD. Jednymi z ich głównych odbiorców są użytkownicy profesjonalni oraz półprofesjonalni. To właśnie dla nich Samsung przygotował nowe propozycje, czyli – PRO Plus i EVO Plus.

Samsung PRO Plus i EVO Plus – wytrzymałość

Samsung podczas projektowania swoich nowych kart SD skupił się głównie na zwiększeniu ich wytrzymałości i maksymalizacji wydajności. Według deklaracji producenta, zgromadzone dane są kompleksowo chronione przed wodą, temperaturą, promieniami rentgenowskimi oraz magnesami i wstrząsami. Poza tym nowe przenośne nośniki danych są bardziej odporne na zużycie i upadek do 5 metrów. Producent dla poparcia swoich zapewnień objął obie linie aż 10-letnią (ograniczoną) gwarancją.

Samsung PRO Plus i EVO Plus (źródło: Samsung)

Samsung PRO Plus i EVO Plus – specyfikacja

Nowe linie kart SD Samsunga zostały zaprojektowane z myślą o współpracy z szeroką gamą urządzeń, takich jak kamery sportowe, lustrzanki, drony i wiele innych.

PRO Plus oferuje sekwencyjne prędkości odczytu i zapisu odpowiednio do 100 MB/s i 90 MB/s. Natomiast EVO Plus obsługuje prędkości transferu do 100 MB/s. Takie osiągi zapewnią bezproblemowe nagrywanie w rozdzielczości 4K i FULL HD przy wysokim klatkażu i bitracie.

Z wyżej wymienionych prędkości zadowoleni powinni być również fotografowie przy robieniu zdjęć seryjnych. W obu liniach dostępne dla konsumentów są cztery wersje pojemnościowe, od 32 GB do 256 GB.

Seria Samsung PRO Plus Samsung EVO Plus Pojemność 256 GB, 128 GB, 64 GB, 32 GB 256 GB, 128 GB, 64 GB, 32 GB Standard UHS-I UHS-I Typ SDXC, SDHC (32 GB) SDXC, SDHC (32 GB) Szybkość Odczyt sekwencyjny do 100 MB/s, zapis sekwencyjny do 90 MB/s (60 MB/s przy wersji 32 GB) Prędkość transferu do 100 MB/s Klasa prędkości U3, klasa 10 U3, klasa 10 (256, 128 GB), U1, klasa 10 (64,32 GB)

Samsung PRO Plus i EVO Plus (źródło: Samsung)

Ceny oraz dostępność

Przedsprzedaż w Stanach Zjednoczonych już ruszyła, a pierwsi klienci otrzymają swoje karty 19 października 2020 roku. Na razie nie wiemy, kiedy nowe nośniki będą dostępne w Polsce i na Starym Kontynencie. Ceny w USA wyglądają następująco:

PRO Plus:

256 GB – 49,99 USD;

128 GB – 25,99 USD;

64 GB – 16,99 USD;

32 GB – 9,99 USD;

EVO Plus: