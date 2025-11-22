Samsung pokazał nową klawiaturę. Jeden brak boli najbardziej

W dzisiejszych czasach biuro występuje w każdym rozmiarze – w formie komputera, laptopa, tabletu czy smartfona. Pracę na każdym z tych urządzeń może ułatwić uniwersalna klawiatura. Nowy produkt Samsunga okazuje się w tej kwestii „prawie” wszechstronny.

Specyfikacja Samsung Smart Keyboard

Nowe akcesorium Koreańczyków opracowano w rozmiarze 75% – jest to więc klawiatura pozbawiona sekcji numerycznej, a klawisze funkcyjne skrócono, dzięki czemu całość prezentuje się zgrabnie i elegancko. Odległość pomiędzy klawiszami wynosi 19 mm – w ten sposób pisanie na niej ma przypominać korzystanie z typowej klawiatury w laptopie. Łączność odbywa się za pomocą standardu Bluetooth 5.4 i całość współpracuje nie tylko z urządzeniami Samsunga.

Producent zadbał o to, aby sprzęt był jak najbardziej wszechstronny. Na klawiaturze znajduje się więc m.in. klawisz do przełączania się pomiędzy sparowanymi urządzeniami, kombinacje wykorzystywane w maszynach z Androidem czy skróty umożliwiające sterowanie głośnością oraz odtwarzaniem multimediów. Osoby parujące klawiaturę z kompatybilnymi smartfonami czy laptopami docenią natomiast dedykowany przycisk do trybu DeX.

Samsung pamiętał także o rozwiązaniach sprzyjających korzystaniu z AI. W tym przypadku odpowiada za to jeden przycisk, który zachowuje się inaczej w zależności od sparowanego sprzętu. W przypadku smartfonów czy tabletów kliknięcie wywołuje Google Gemini lub Bixby, jeżeli jest to urządzenie Samsunga, natomiast dla maszyn z kategorii Galaxy Book lub z preinstalowanym Windowsem uruchamiany jest Copilot.

Samsung Smart Keyboard (Źródło: Samsung)

Czego zabrakło do szczęścia?

Obudowę Samsung Smart Keyboard wykonano z metalu i przygotowano w jednej, czarnej wersji kolorystycznej. Masa klawiatury wynosi 218,4 g, a dokładne wymiary to 280,3 x 111,5 x 4,3 mm. Całość zasilana jest natomiast baterią CR2032. Dziwne, że producent nie zdecydował się na zastosowanie ogniwa, które można bez problemu ładować. Nie to jest jednak największą wadą urządzenia. O wiele bardziej szkoda, że zabrakło podświetlania klawiszy, przez co praca w ciemniejszym środowisku jest trudniejsza.

Samsung Smart Keyboard (Źródło: Samsung)

Co gorsza, nie jest to tanie akcesorium – Samsung Smart Keyboard wyceniono w USA na 109,99 dolarów, co oznaczałoby w Polsce cenę powyżej 400 złotych. Nie wiadomo jednak czy sprzęt będzie dostępny w naszym kraju.