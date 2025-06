Kod rabatowy na sprzęt Samsunga. Tak go odbierzesz

Dzięki dwóm ofertom możecie zyskać kod rabatowy na urządzenia Samsunga. Wystarczy, że wykonacie kilka kroków lub spełnicie kilka prostych warunków i zniżka będzie Wasza.

Kod rabatowy na urządzenia Samsunga

W PKO BP trwa promocja, dzięki której możecie zyskać kod rabatowy na zakupy w sklepie Samsunga. Po jego użyciu kwota do zapłaty zostanie zredukowana o 200 złotych. Co należy zrobić?

Przede wszystkim założyć konto w PKO BP (może to być też konto dla dziecka), a następnie aktywować aplikację IKO lub PKO Junior. Wymagane jest również wyrażenie zgody na marketing elektroniczny banku oraz podmiotów z nim współpracujących.

Co ważne: nie jest tutaj wymagane zamawianie karty, której obsługa jest płatna, podczas gdy konto może być prowadzone za 0 złotych (wysokość opłaty zależy jednak od konta – nie wszystkie są prowadzone za darmo). Po spełnieniu wszystkich warunków kod rabatowy do sklepu Samsunga znajdziecie go w powiadomieniu w aplikacji.

Warunki należy spełnić do 30 czerwca 2025 roku. Powiadomienie zawierające kod rabatowy do sklepu Samsunga zostanie wysłane najpóźniej 10 lipca 2025 roku. Będzie można go wykorzystać do 31 lipca 2025 roku pod warunkiem, że przejdziecie do sklepu przez aplikację (Oferta – Usługi i zakupy) i złożycie zamówienie na kwotę minimum 1500 złotych.

Kodu rabatowego nie można wykorzystać na urządzenia sprzedawane w przedsprzedaży.

Regulamin promocji „Rabat na powitanie” (PDF)

Rabat na sprzęt Samsunga dla klientów T-Mobile

Klienci T-Mobile mogą odebrać kod rabatowy na sprzęt AGD, RTV i audio oraz nośniki pamięci i wybrane monitory południowokoreańskiej marki. Dzięki niemu kwota do zapłaty zostanie obniżona o 8%. Można to zrobić nawet dwukrotnie w aplikacji Mój T-Mobile, każdorazowo za 20 serc, do 2 lipca 2025 roku.

Każdy kod rabatowy na sprzęt Samsunga będzie ważny do 2 lipca 2025 roku i można go użyć w sklepie producenta przy zakupie maksymalnie 3 sztuk tego samego produktu w ramach jednej transakcji. Zapewni on zniżkę również w przypadku zakupu produktów przecenionych.

screen: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Aby wykorzystać kod rabatowy, należy odblokować ofertę w aplikacji Mój T-Mobile za 20 serc i skopiować kod rabatowy, a następnie kliknąć Chcę zrealizować teraz – wówczas zostaniecie przeniesieni na dedykowaną stronę, gdzie będziecie mogli złożyć zamówienie i wykorzystać kod zniżkowy.