Samsung Kids dostaje aktualizację wraz z One UI 4. Co oferuje specjalny tryb dla dzieci?

Samsung w swoim oprogramowaniu umieszcza wiele bardziej lub mniej przydatnych funkcji. Do tych pierwszych z pewnością należą przestrzenie skupione na pracy, zabawie, ale również skoncentrowane na najmłodszych użytkownikach. Tryb dziecka to, jak sam Samsung opisuje, cyfrowy plac zabaw, w którym przy zabawie nauka przychodzi łatwiej. Wraz z aktualizacją OneUI 4 Koreańczycy postanowili wprowadzić do Samsung Kids szereg istotnych zmian.

Brama do niebezpiecznego, cyfrowego świata

To, że smartfony obecnie stanowią bramę do nieograniczonych cyfrowych doświadczeń, nie podlega chyba większej dyskusji. Rodzi to jednak spory problem, gdyż treści, na które można się natknąć, nie zawsze będą odpowiednie – szczególnie dla najmłodszych.

Dlatego też niezwykle istotne jest, aby kontrolować to, co dzieci robią na swoich mobilnych urządzeniach. Rodzice niejako muszą swoje pociechy „odgrodzić” od nieodpowiednich treści. Z pomocą przychodzą rozwiązania producentów, które w dość prosty sposób pozwalają ograniczyć dostęp do wielu nieodpowiednich dla dzieci funkcji.

To pozwala rodzicom na bezpieczne oddanie w ręce najmłodszych smartfonów i tabletów z poczuciem, że dzieci nie będą narażone na szkodliwą zawartość. Takie specjalne tryby pozwalają zamienić skomplikowane urządzenia w proste maszyny skoncentrowane wyłącznie na zabawę i edukację.

Edukacyjny plac zabaw według Samsunga

Czymś takim jest w systemie Samsunga tak zwany tryb dziecka, który debiutował w 2014 roku. To aplikacja, a w zasadzie quasi-launcher, stworzony specjalnie dla dzieci. Z czasem rozwiązanie to zostało przemianowane na Samsung Kids i zintegrowane z systemem.

Ten program uruchamiający chroni przed kontaktem z usługami zewnętrznymi (potencjalnie szkodliwymi), jednocześnie wypełniając smartfon aplikacjami przyjaznymi dzieciom, które potrafią zapewnić rozrywkę i zachęcają do nauki.

Teraz, wraz z aktualizacją OneUI 4, nadażyła się okazja do zaktualizowania tej aplikacji – za nowym wyglądem idą również nowe możliwości. Samsung Kids jest przeznaczony, co nie powinno nikogo dziwić, do użytku głównie przez dzieci. Te z kolei mogą być w różnym wieku, dlatego nowe opcje dostosowywania powinny sprawić, że z tego trybu skorzysta więcej grup wiekowych.

Więcej możliwości personalizacji

Nowością w Samsung Kids jest możliwość ustawienia tła aplikacji. W ten sposób można nieco spersonalizować tą przestrzeń roboczą. Samsung zapowiada, że wraz z kolejnymi aktualizacjami możliwe stanie się ozdabianie ekranu własnymi rysunkami.

Oczywiście nadal to rodzice zarządzają tym, co znajdzie się w tej przestrzeni. To od nich zależy, jakie aplikacje będą wypełniały ekran główny – można usuwać aplikacje domyślne, jak również dodać te, które uprzednio zostały pobrane i zaakceptowane.

Samsung Kids to nie tylko zabawa, ale również edukacja przez grywalizację. Nowa aktualizacja wprowadza zestaw zabaw edukacyjnych również dla nieco starszych (powyżej 8 lat) dzieci. Preinstalowana Croco’s Adventure to aplikacja, pozwalająca ćwiczyć logiczne myślenie poprzez kodowanie blokowe. To tylko jeden z przykładów wbudowanej aplikacji, ale nie brakuje również tych od partnerów koreańskiej firmy. Od teraz również ci nieco starsi znajdą tu coś dla siebie.

Lepsza kontrola rodzicielska

W nowej wersji pojawiło się również kilka nowości skierowanych dla rodziców. Mają one przede wszystkim ułatwić monitorowanie zachowania dzieci. Dzięki specjalnej sekcji, rodzice będą mogli kontrolować, z jakich aplikacji najczęściej korzystają ich pociechy. Zaktualizowana kontrola rodzicielska daje szczegółowy wgląd w mobilną aktywność dzieci – zarówno w ciągu dnia, jak i na przestrzeni ostatniego miesiąca.

To właśnie z tego miejsca możliwe staje się dbanie o zdrowe, cyfrowe nawyki. W Samsung Kids można bowiem ustawić cele, które powinny być przestrzegane i realizowane przez dzieci. Nie ma zatem przeszkód w ograniczeniu czasu spędzonego na rozrywce, a wydłużeniu czasu poświęconego na rozwijających zabawach edukacyjnych.

Rozszerzona rzeczywistość

Tryb dziecka pozwalał dotychczas na raczej podstawowe możliwości, takie jak robienie zdjęć i rysowanie. Wraz z rozszerzeniem partnerstwa, możliwości idą znacząco dalej. Aktualizacja wprowadza również aplikacje wykorzystujące AR (rozszerzoną rzeczywistość).

Dzięki takiemu rozwiązaniu dzieci zyskują kolejny sposób na oddanie się rozrywce, ale nie tylko. Edukacyjnych aplikacji wykorzystujących AR nie brakuje – oprócz tych wbudowanych, można pobrać programy zewnętrzne. Taka funkcja pozwoli dzieciom uwolnić swoją wyobraźnię i rozwijać kreatywność.

Samsung zrobił to dobrze

Oprócz opisanych wyżej nowości, Koreańczycy zaimplementowali również szereg mniej lub bardziej znaczących poprawek. Nie da się ukryć, że rozwiązanie zaprezentowane przez Samsunga wygląda bardzo kompleksowo.

Rodzicom została oddana w ręce funkcja, która nie dość, że jest zintegrowana z systemem, to w zasadzie pozwala zadbać o wszystko. Dzięki temu, „odgrodzimy” dzieci od zewnętrznych treści niepożądanych i damy im dostęp do wyselekcjonowanych gier i programów edukacyjnych.

Samsung po raz kolejny pokazuje, że ekosystem, oprogramowanie i spójność są dla niego niezwykle ważne. Samsung Kids to przykład na to, jak implementować w systemie rozwiązania dobre i przydatne, a to nie zawsze udaje się producentom.