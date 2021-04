Hulajnogi Bird już dostępne w Polsce. Na początek – dwa elektryczne pojazdy i trójkołowiec dla dzieci

Wybór elektrycznej hulajnogi zaczyna być coraz bardziej skomplikowany, ponieważ na rynku mamy dostępnych coraz więcej modeli. Do bardziej znanych, dołączają dziś hulajnogi od Bird – One i Air.

Bird One i Bird Air

Dwie nowe e-hulajnogi marki Bird mają kilka cech wspólnych. Oba modele wyposażono w inteligentny system zarządzania akumulatorem oraz moduł Bluetooth, do łączenia się z aplikacją na smartfony. Dzięki niej będziemy mieli dostęp do większej liczby szczegółów o sposobie korzystania przez nas z elektrycznego jednośladu. Apka wskaże nam historię pokonanych tras czy zdalnie sprawdzać poziom naładowania baterii. Zarówno Bird One, jak i Bird Air wykonane są z wysokiej jakości materiałów – m.in. aluminium klasy lotniczej z dodatkiem miedzi. W obu hulajnogach mamy hamulec w manetce oraz tylny hamulec bębnowy.

Bird One jest nieco bardziej zaawansowany. Wyposażono go w moduł GPS, dzięki czemu może przesyłać do smartfona informację o swoim położeniu czy alarmować użytkownika w w przypadku nieuprawnionej próby dostępu do urządzenia. Całość waży 17,5 kg, z czego część stanowi akumulator 12,8 mAh. Zasięg hulajnogi sięga 40 kilometrów. Bateria ładuje się w około 6 godzin.

Bird One

Model wyposażono również w wygodny wyświetlacz LED z prędkościomierzem i wskaźnikiem naładowania baterii, specjalnie zaprojektowane, 9-calowe bezdętkowe i odporne na przebicie opony, pozwalające na łatwiejsze pokonywanie krawężników, a także mocny 300 W silnik napędowy z funkcją hamowania, który pozwala na rozwinięcie prędkości do 29 km/h. Oświetlenie LED sięga 40 lumenów.

Bird Air jest lżejszy (ma 13,5 kg), co osiągnięto przez zastosowanie innego akumulatora i silnika elektrycznego o mniejszej mocy – 250 W. Szybkość maksymalna też jest niższa – 25 km/h. Akumulator ma funkcję szybkiego ładowania (3-4 godziny), ale z drugiej strony oferuje wyraźnie niższy zasięg, do 25 km. W modelu tym zastosowano bezdętkowe koła o średnicy 8 cali.

Bird Air

Coś dla dzieciaków

Oprócz dwóch głównych e-pojazdów, Bird ma dla też propozycję dla najmłodszych. Birdie to trójkołowa hulajnoga o wadze zaledwie 3 kg. Nie jest wyposażona w silnik elektryczny. To typowe jeździdełko, wykonane jednak z aluminium o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Wytrzyma wagę 50 kg i jest przeznaczone dla dzieci od 3 lat wzwyż.

Birdie

Wszystkie powyższe modele hulajnóg dostępne są w sklepie Riderstore w cenach: