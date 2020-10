W trzecim kwartale 2020 roku ponownie spadł popyt na smartfony, na co wpływ miała nieustająca, globalna pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 i COVID-19. Mimo to, Samsung może zaliczyć go do wyjątkowo udanych, w przeciwieństwie do Huawei.

Samsung odbiera udziały w rynku smartfonów, które zabrał mu Huawei

Wedle raportu Digitimes Research, dostawy smartfonów w trzecim kwartale 2020 roku zmniejszyły się o 6% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej (Q3 2019). Jednocześnie jednak znacznie wzrosły, jeśli porównać je do dostaw w dwóch poprzednich kwartałach tego roku. Wpływ na to miał głównie wzrost popytu na urządzenia poza Chinami.

Pandemia SARS-CoV-2 i COVID-19 odcisnęła ogromne piętno na rynku urządzeń mobilnych, jednak wygląda na to, że powoli światowe rynki wracają do normy.

Jak wskazują statystycy, nie bez znaczenia jest też zmiana zachowań samych konsumentów. W tym roku znacznie mniej pieniędzy wydajemy na różnego rodzaju podróże i zwiedzanie świata, dzięki czemu stać nas na nowe urządzenia, jak właśnie smartfony. Dodatkowo, nieubłaganie zbliża się koniec roku, a wraz z nim święta Bożego Narodzenia, więc sprzedaż powinna poszybować jeszcze bardziej w górę.

Biorąc pod uwagę same liczby, to według statystyków, w 2020 roku, dostawy smartfonów w Chinach spadną o 16,1%, do 308 mln sztuk, natomiast poza granicami Państwa Środka o 8,2%, do 912 mln sztuk. Dodatkowo Digitimes Research szacuje, że w 2020 roku na globalny rynek dostarczonych zostanie 260 mln smartfonów z modemami 5G, co stanowić będzie 20% globalnych dostaw smartfonów. Jest to kolejny dowód na to, że technologia ta może powoli wypierać 4G LTE.

Wygląda na to, że Huawei traci klientów na rzecz smartfonów Samsunga (fot. Huawei)

Firma statystyczna nie omieszkała także przeprowadzić badań nt. konkretnych marek smartfonów i wyciągnęła z nich bardzo ciekawe wnioski. Wedle nich, Samsung przejął część utraconych udziałów w segmencie smartfonów od Huawei, w czym pomógł mu przede wszystkim konflikt chińskiej marki z rządem Stanów Zjednoczonych. W trzecim kwartale 2020 roku dostawy smartfonów Huawei zmniejszyły się aż o ponad 25%, także ze względu na słabszy popyt na nie w Chinach.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Dodatkowo, Digitimes Research przewiduje, że wraz z premierą sklepową serii iPhone 12 sprzedaż modeli 5G będzie wkrótce stanowić ponad 70% wszystkich dostaw smartfonów w Chinach, wzrastając z ponad 60% obecnie.

Sytuacja na rynku smartfonów powoli zaczyna wracać do normy. Klienci coraz chętniej wymieniają swoje stare smartfony na nowe, co niekoniecznie chcieli robić na początku pandemii. Dodatkowo wygląda na to, że największym wygranym tego czasu jest Samsung, który przejmuje klientów, którzy dotychczas korzystali z urządzeń Huawei.

Polecamy również: