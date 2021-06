Przecież to byłaby głupota. Samsung może pozbyć się ładowarek do smartwatchy w zestawach sprzedażowych

Samsung ma w planie zaprezentować wkrótce kilka urządzeń noszonych, w tym zegarki Galaxy Watch 4. Dotarły do nas niepokojące informacje, jakoby w zestawach ze smartwatchami miało zabraknąć ładowarek!

Galaxy Watch 4 koniecznym odświeżeniem

Samsung wprowadzi do sprzedaży zegarek Galaxy Watch 4 jeszcze w tym roku. Coraz więcej tropów wskazuje na to, że ta chwila się zbliża. Pomniejsze informacje o tym gadżecie noszonym pochodziły dotąd od fińskich regulatorów, certyfikujących poszczególne modele mobilnych urządzeń. Tym razem wzmianka o nowym zegarku Samsunga pojawiła się na listach chińskiego 3C.

Samsung Galaxy Watch 3 i pulsoksymetr (fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Lista sugeruje, że seria smartwatchy Galaxy Watch 4 (z numerami modeli SM-R880 i SM-R890) będzie miała premierę razem z kolejną generacją zegarków Galaxy Watch Active. W obu wypadkach najpewniej pojawią się edycje z mniejszą i większą tarczą:

Samsung Galaxy Watch 4 ma być dostępny w rozmiarach 42 mm i 46 mm,

Samsung Galaxy Watch Active 4 ma być dostępny w rozmiarach 40 mm i 42 mm.

O specyfikacji smartwatchy nie wiemy praktycznie nic, pomijając prędkość ładowania urządzeń – zgodnie z informacjami od Chińczyków, będą one ładować się z mocą 5 W. I tu docieramy do wielkiej niewiadomej.

Smartwatche Samsunga bez ładowarek w zestawie?

Warto zwrócić uwagę nie tylko na to, co znajduje się na listach produktowych certyfikacji 3C, ale także na to, czego tam nie ma. Zwykle przy wyszczególnionych modelach widnieją także oznaczenia dołączanych akcesoriów, pokroju ładowarek. Powyższy certyfikat w ogóle o nich nie wspomina. Może się okazać, że pojawią się w oddzielnym wykazie, ale istnieje też dość niewygodna alternatywa: że Samsung postanowił nie dołączać ładowarek do zestawów ze smartwatchami.

O ile można jeszcze jakoś wytłumaczyć sens nie dołączania szybkich ładowarek do zestawów sprzedażowych ze smartfonami, bo – powiedzmy – w przeciętnym domu znajduje się przynajmniej jedno tego typu akcesorium, tak byłbym ciekaw argumentacji, która miałaby usprawiedliwiać podobny ruch w temacie smartwatchy. Ładowarki do zegarków są na tyle zróżnicowane, a samych użytkowników takich sprzętów jest na tyle mało, że nie wyobrażam sobie, by Samsung mógł zasłonić się twierdzeniem, że i tak wszyscy mamy gdzieś po szufladach poupychane ładowarki dla wearables.

Mam nadzieję, że niepotrzebnie biję na alarm i że w pudełkach z Galaxy Watch 4 znajdziemy ładowarki. Oby.