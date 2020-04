Samsung ma szansę jako pierwszy użyć aparatu ukrytego pod ekranem flagowego smartfona

Duże ramki, notche, otwory w ekranie, wysuwane moduły czy slidery… My to wszystko już przerabialiśmy i wiemy, że mogą być lepsze sposoby na zakamuflowanie przedniego aparatu w smartfonie. Samsung też wie.

Ponieważ klasyczne wycięcie w ekranie szpeci front smartfona, a otwory pełniące podobną funkcję wcale nie polepszają sprawy, producenci smartfonów zaczęli szukać innych rozwiązań. Co prawda wysuwana kamerka jest jakimś pomysłem, ale montaż dodatkowego elementu mechanicznego nie zawsze jest najlepszym wyjściem, a na pewno nie najłatwiejszym. Dlatego zaczęto pracować nad półprzepuszczalnymi światło fragmentami ekranu, pod którymi skrywałyby się przednie aparaty.

To, że tego typu konstrukcja jest jak najbardziej możliwa do wykonania, zaprezentowano już blisko rok temu. Pewne jest, że odpowiednimi technologiami dysponują Xiaomi i Oppo. Mało tego, zarówno ta pierwsza, jak i druga firma zdążyły zaprezentować efekty swoich prac podczas targów elektroniki użytkowej. Zapewne inne firmy także robią postępy na tym polu, ale nie są skłonne chwalić się stopniem zaawansowania swoich projektów. Czyżby były one już na dalszym etapie niż ich chińscy koledzy?

Ice Universe twierdzi, że Koreańczycy rozważają montaż specjalnego modułu aparatu przedniego oraz towarzyszącego mu wyświetlacza w swoim kolejnym flagowym smartfonie. Galaxy S21 (albo Galaxy S30) może być więc pierwszym urządzeniem w portfolio koreańskiego producenta z kamerą ukrytą pod ekranem urządzenia. Jeśli Samsung się pośpieszy, może w ogóle zyskać miano pierwszej firmy, której udało się zaimplementować takie rozwiązanie w seryjnie produkowanym flagowcu.

Samsung is considering using the under-screen camera technology on the Galaxy S21 first, and is evaluating the feasibility of the technology.

