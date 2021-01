Samsung Galaxy S21 Ultra 5G jako smartfon dla graczy? Sprawdźmy!

Akcja partnerska

Panuje przekonanie, że jeśli sprzęt kosztuje kilka tysięcy złotych, to od razu staje się “sprzętem do profesjonalnych zastosowań” czy też “urządzeniem dla biznesu”. Owszem, smartfon Samsung Galaxy S21 Ultra 5G zdecydowanie można do takich zaliczyć przez wzgląd choćby na świetną współpracę z Link to Windows czy bezprzewodowym trybem Dex. Ale czy to oznacza, że gorzej sprawdza się w grach? Oczywiście, że nie! Dziś kilka słów na ten temat.

Doskonały wyświetlacz – bez niego ani rusz

Smartfony Samsung znane są z wysokiej jakości wyświetlanych treści. To jednak nie pozwoliło producentowi spocząć na laurach, dzięki czemu w Galaxy S21 Ultra 5G otrzymaliśmy jeszcze bardziej zaawansowany ekran niż w poprzednich flagowych smartfonach z serii Galaxy S oraz Galaxy Note.

Podczas konferencji Samsung Unpacked, firma chwaliła się swoimi osiągnięciami związanymi z wyświetlaczem Dynamic AMOLED 2X. Najmocniej wybrzmiała deklaracja, że oferuje on o 25% jaśniejszy obraz i o 50% lepszy kontrast względem poprzedniej generacji, a do tego 100% natężenia koloru. Jasność, w szczytowej wartości, może osiągnąć nawet 1500 nitów, co oznacza, że w pełnym słońcu nowy smartfon Galaxy S21 Ultra 5G powinien spisywać się wręcz doskonale. Nie wiem czy będzie dane mi to sprawdzić w późniejszym czasie, ale liczę, że tak ;)

Najnowszy flagowiec Samsung ma wyświetlacz o przekątnej 6,8”, rozdzielczości 3200×1440 pikseli oraz odświeżaniu adaptacyjnym w zakresie od 10 Hz do 120 Hz. Co najważniejsze, najwyższa wartość odświeżania jest dostępna również przy ustawieniu ekranu w maksymalnej rozdzielczości, co jest miłą odmianą względem poprzedniej generacji, gdzie do naszej dyspozycji było 120 Hz, ale jedynie w Full HD+. Tutaj tego ograniczenia nie uświadczymy.

Jak wiadomo, im większy ekran, tym większa przestrzeń do… grania! Czas zatem przyjrzeć się ustawieniom dedykowanym gamingowi.

Game Launcher – co to takiego?

Ja jestem raczej niedzielnym graczem, ale moja druga połówka bez gamingu nie wyobraża sobie życia – to pozwala mi bardziej doceniać wszelkie rozwiązania powstałe z myślą o użytkownikach smartfonów, którzy lubią sobie na nich pograć. Jednym z nich jest właśnie Game Launcher, który znajdziemy na smartfonach Samsung – nie tylko na Galaxy S21 Ultra 5G. Ale to właśnie na jego przykładzie przyjrzymy się temu, hmm, centrum dla graczy, bo tak to chyba wypadałoby nazwać.

Game Launcher to miejsce dedykowane graczom. A że gracze to zazwyczaj miłośnicy rywalizacji, z pewnością spodoba im się obecność różnego rodzaju rankingów i statystyk. Z jego poziomu możemy zobaczyć między innymi ile osób, korzystających z urządzeń Galaxy, grało w daną grę w ostatnich dniach oraz ile spędzało w niej czasu.

Dla przykładu, w popularną strzelankę grało jednego dnia 870 tysięcy osób, a w dniu, w którym piszę te słowa, spędziło w niej średnio godzinę i dwie minuty. Dla porównania, w przypadku gry symulującej rozgrywkę w piłkę nożną jest to, odpowiednio, 124 tysiące osób i 13 minut.

Game Launcher pozwala nam połączyć się z popularnym komunikatorem dla graczy, dzięki któremu możemy być podczas grania w stałym kontakcie ze znajomymi, jak również sprawdzić najpopularniejsze gry w poszczególnych kategoriach, wśród nich znajdziemy np. wciągające gry strategiczne, atrakcyjne gry, itp.

Game Launcher pozwala znaleźć nowe, interesujące gry, które można od razu zainstalować z jego poziomu (zostaniemy przeniesieni do Galaxy Apps lub Google Play), przeglądać historię gier czy sprawdzać czas spędzony przez samego siebie w danym tytule. Z jego poziomu są też dostępne gry błyskawiczne, które nie wymagają instalacji.

Z mojego punktu widzenia ciekawa jest też opcja blokady powiadomień przychodzących podczas grania – nie ma bowiem nic bardziej irytującego, jak etykieta z powiadomień na ekranie telefonu, gdy akurat toczy się ważna akcja – niezależnie od tego, czy akurat się ścigamy, jesteśmy w sytuacji podbramkowej czy walczymy o przeżycie…

Gaming w chmurze? Bardzo proszę!

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by w gry na smartfonie Galaxy S21 Ultra 5G grać nie tylko lokalnie, ale również przez chmurę – wystarczy dobre połączenie z internetem (najlepiej WiFi, a nie przez dane mobilne).

Można do niego podłączyć różne kontrolery, w tym PowerA MOGA XP5-X Plus, którego używaliśmy podczas międzyredakcyjnego turnieju w Forza Horizon 4 na Galaxy Note 20 i cieszyć się nieskrępowaną rozgrywką na dużym ekranie, w dodatku bez zasłaniania go palcami.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G to uniwersalny smartfon o kolosalnych możliwościach. Gaming to tylko jedna z dziedzin, do jakich można go wykorzystać. A o wszystkich przeczytacie oczywiście w mojej recenzji, której publikacja już na dniach.

Wpis powstał przy współpracy z Samsung Polska