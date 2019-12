Samsung Galaxy Note 10+ dostaje aktualizację do Androida 10 i One UI 2 w Polsce!

Według oficjalnego harmonogramu, aktualizacja do Androida 10 i One UI 2 miała zostać udostępniona w Polsce posiadaczom Galaxy Note 10 i Galaxy Note 10+ dopiero w styczniu 2020 roku. Samsung zrobił jednak niespodziankę użytkownikom w kraju nad Wisłą i już teraz rozesłał do nich nową wersję oprogramowania.

Android 10 i One UI 2 dla Galaxy Note 10 i Galaxy Note 10+

Informacja ta tylko po części jest niespodzianką, ponieważ Samsung zaczął rozsyłać niniejszą aktualizację oprogramowania dla najnowszych Notatników już jakiś czas temu, lecz nie w Polsce. Istniało jednak prawdopodobieństwo, że Android 10 i One UI 2 trafią do użytkowników w kraju nad Wisłą wcześniej niż dopiero w styczniu 2020 roku i tak też się stało – pierwsze osoby doniosły nam, że ich smartfony wykryły update.

Na razie wiadomo nam, że aktualizację otrzymują egzemplarze Galaxy Note 10+ z rynku otwartego (tzn. ze sklepów bez brandu; wersja XEO), ale Galaxy Note 10 także powinien ją dostać równocześnie (jeśli macie model bez „Plusa” w nazwie, dajcie koniecznie znać w komentarzach). Urządzenia kupione u operatorów mogą dłużej poczekać na Androida 10 i One UI 2, ponieważ to od telekomów zależy, kiedy ją udostępnią. O szczegóły musicie więc pytać tam, gdzie kupiliście swojego Notatnika.

W przypadku Galaxy Note 10+ aktualizacja waży dokładnie 1921,09 MB i przynosi także najnowsze, grudniowe poprawki zabezpieczeń Androida. Z pełnym changelogiem możecie zapoznać się poniżej, ale jeśli na bieżąco śledzicie temat Androida 10 i One UI 2, to zapewne doskonale wiecie, jakie nowości pojawiają się wraz z najnowszym oprogramowaniem. Są to m.in. ulepszony tryb ciemny, odświeżone ikony aplikacji (niektóre, jak Ustawienia, są interaktywne), płynniejsze animacje, gesty pełnoekranowe, lepsza widoczność zegara na tapetach, tryb skupienia w Cyfrowym dobrostanie oraz kosz w sekcji Kontakty.

Galaxy Note 10 i Galaxy Note 10+ tym samym dołączyły do smartfonów z serii Galaxy S10, które otrzymały aktualizację do Androida 10 i One UI 2 już wcześniej (na początku grudnia 2019 roku). Następne w kolejce są Galaxy S9, Galaxy S9+ i Galaxy Note 9 – one mają dostać nową wersję oprogramowania w lutym 2020 roku. Niewykluczone jednak, że skoro Samsung tak się uwija, to i ich właścicielom wyśle update nieco wcześniej. Zobaczymy, trzymamy kciuki.

Harmonogram aktualizacji do Androida 10 i One UI 2 dla Samsungów Galaxy w Polsce

Dzięki Kamil i Kacper za info i screeny!