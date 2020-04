Koniec żartów z małego ekranu zewnętrznego w Galaxy Fold. Druga generacja będzie znacznie lepsza

Kiedy człowiek patrzył na składanego Samsunga Galaxy Fold, ogólne wrażenia estetyczne psuł jeden szczegół: zewnętrzny ekran był zdecydowanie za mały – wyglądał wręcz śmiesznie w zestawieniu z wewnętrznym, 7,3-calowym. Producent wiedział, że to jeden z elementów, który będzie musiał ulec zmianie, i rzeczywiście tak się stanie.

Zewnętrzny ekran Galaxy Fold 2 ma sens

Ekran zewnętrzny w Galaxy Foldzie to naprawdę przydatna rzecz. Przecież nie za każdym razem człowiekowi chce się otwierać ponad siedmiocalowy tablet, kiedy ma do sprawdzenia jakieś krótkie powiadomienie. Sęk w tym, że Samsung zamontował w obudowie niewielki wyświetlacz o przekątnej 4,6 cala. Co prawda wystarczało to do podstawowej obsługi urządzenia, ale nie pomagało utwierdzać w przekonaniu, że oto mamy do czynienia ze sprzętem wyjętym wprost z przyszłości.

Samsung Galaxy Fold 2 nareszcie otrzyma sensowny wyświetlacz zewnętrzny, o czym dowiadujemy się od Rossa Younga, prezesa Display Supply Chain Consultants. Jego zdaniem ekran przedni urośnie do 6,23 cala i zwiększy swoją rozdzielczość do 2267×819 pikseli. Będzie też odświeżał obraz w 60 Hz, więc patrzenie na niego nie będzie już karą. Chyba, że mamy coś do otworów na przednie kamery – ale w tym wypadku pojawią się one nie tylko na zewnętrznym panelu, ale także rozkładanym ekranie głównym.

Galaxy Fold 2 leak – Front Display

•Size: 6.23”

•Resolution: 2267 x 819

•Refresh Rate: 60Hz

•Backplane Technology – LTPS

•Notch/Hole/UPC – Hole#Samsung #GalaxyFold #foldable — Ross Young (@DSCCRoss) April 20, 2020

Ekran wewnętrzny też odrobinę zwiększy przekątną, do 7,59 cala (Galaxy Fold ma ekran 7,3″) i wyświetli treści w 120 Hz, więc można spodziewać się po nim naprawdę przyzwoitych wrażeń podczas grania. Wyświetlacz ma być chroniony przez ultracienkie szkło UTG – to samo, które można znaleźć w modelu Galaxy Z Flip.

Galaxy Fold 2 Leaks

Main Display

•Size: 7.59”

•Resolution: 2213 x 1689

•DPI: 372

•Refresh Rate: 120Hz

•Backplane Technology: LTPO #Samsung #GalaxyFold #Foldable — Ross Young (@DSCCRoss) April 20, 2020

Nareszcie – składaniec z rysikiem

Rysik S-Pen, znany z Note’ów, nie był dostępny dla Galaxy Folda z prostego powodu: jego ekran mógłby nie przetrwać regularnej współpracy z takim akcesorium. Jednak skoro ekran Galaxy Fold 2 będzie nieco bardziej wytrzymały, Samsung planuje wyposażyć tego składanego smartfona w rysik. To może pozytywnie wpłynąć na obsługę tak sporego urządzenia.

Galaxy Fold 2 Leak cont.

•Notch/Hole/UPC – They wanted to go with an under panel camera, but it isn't ready yet. Will be a punch hole.

•Pen Input: Yes, will have the S-Pen. Fits in with the Note Series and enhances the tablet experience.#Samsung #GalaxyFold #Foldable — Ross Young (@DSCCRoss) April 20, 2020

Całość zmian wygląda całkiem przyzwoicie – właśnie czegoś takiego można spodziewać się po składanym smartfonie (czy też: tablecie składanym do smartfona). Czekamy na więcej szczegółów, bo – szczerze – dopiero teraz zaczęło mnie interesować to, co dzieje się z kolejnym projektem foldable od Samsunga.

źródło: @DSCCRoss przez Android Authority

na zdjęciu: Samsung Galaxy Fold 1. gen.

