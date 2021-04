Rodzina Galaxy F za kilka dni się powiększy – nadchodzą Galaxy F12 i Galaxy F02s

Samsung dość nieoczekiwanie rozszerzył swoją ofertę o serię Galaxy F. Wkrótce rodzina ta powiększy się o dwa nowe, budżetowe modele – Galaxy F12 i Galaxy F02s. Jeszcze przed oficjalną premierą poznaliśmy część ich specyfikacji.

Nie do końca wiadomo, dlaczego Samsung zdecydował się rozszerzyć swoją ofertę o nową linię, ale prawdopodobnie księgowi wyliczyli, że będzie się to opłacać. Na rynek trafiły już Galaxy A41 oraz Galaxy F62, a wkrótce dołączą do nich kolejne modele – Galaxy F12 i Galaxy F02s.

Nadchodzą Samsung Galaxy F12 i Galaxy F02s. Znamy część specyfikacji

Indyjska platforma zakupowa Flipkart ujawniła, że zarówno Galaxy F12, jak i Galaxy F02s zadebiutują w Indiach już 5 kwietnia 2021 roku, o godzinie 12:00 czasu lokalnego. Niestety, informacji na temat pierwszego ze smartfonów udostępniono tyle, co kot napłakał.

Wiemy już, jak będzie wyglądał ten model – niewątpliwie przyciągnie wzrok klientów atrakcyjnymi wizualnie kolorami. Utrzymać ją postara się specyfikacja, która ma obejmować kuszący w tej klasie cenowej wyświetlacz z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz. Ekran w tym smartfonie ma mieć przekątną 6,5 cala i wycięcie w kształcie litery „V” w górnej części.

Samsung Galaxy F12 (źródło: Flipkart)

Co ciekawe, Flipkart podaje też, że Samsung Galaxy F12 zaoferuje aparat o „prawdziwej rozdzielczości 48 Mpix”, który będzie lepszy niż inne o podobnych parametrach. Ma to być możliwe dzięki zastosowaniu sensora ISOCELL GM2. Trudno powiedzieć, co autor miał tu na myśli, ale powinniśmy się tego dowiedzieć w momencie oficjalnej premiery.

W przypadku Galaxy F02s Flipkart udostępnił natomiast znacznie więcej informacji. Podobnie jak Galaxy F12, model ten zostanie wyposażony w 6,5-calowy wyświetlacz Infinity-V (serwis precyzuje nawet, że o rozdzielczości HD+), a także akumulator o pojemności 5000 mAh i potrójny aparat na panelu tylnym z głównym o rozdzielczości 13 Mpix.

Samsung Galaxy F02s (źródło: Flipkart)

Mało tego – wiemy też już, że specyfikacja Galaxy F02s obejmie także ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 450, który co prawda trochę trąca myszką, ale wielu zainteresowanych klientów może zadowolić fakt, że Samsung nie sięgnął po układ MediaTeka.