A wygląda na droższy model. Poznajcie Galaxy Book Go – budżetowy laptop od Samsunga

Ostatni rok był bardzo owocny dla branży technologicznej, szczególnie dla producentów notebooków, których urządzenia sprzedawały się jak ciepłe bułeczki. Samsung nie mógł pozostać obojętny na taką sytuację, dlatego zaprezentował nowego budżetowego notebooka – Galaxy Book Go.

Sprzedaż notebooków wystrzeliła w górę

W minionym roku w Ameryce Północnej sprzedaż Chromebooków wzrosła aż o 300% w ciągu 12 miesięcy. Powodem tego zjawiska jest zapewne ich przystępność cenowa, bowiem solidne sprzęty można dostać już poniżej 2000 złotych.

Na szczęście zauważyli to producenci laptopów z systemem Windows, bowiem w ostatnim czasie na rynku pojawia się coraz więcej budżetowych urządzeń. Warto zwrócić na najnowsze dziecko Samsunga, czyli Galaxy Book Go.

Fot. Samsung

Delikatne usprawnienie

Samsung Galaxy Book Go to jeden z pierwszych notebooków napędzany najnowszym procesorem Qualcomm Snapdragon 7c drugiej generacji. Co prawda Qualcomm nie zmienił samego osprzętu względem pierwszej generacji, ale wyższa prędkość zegarów, powinna zapewnić lepszą wydajność. Dodatkowo producent chipsetu chwali się ulepszeniami w sferze audio i wideo, które mają zapewnić lepsze rozmowy.

Galaxy Book Go ma 14-calowy ekran wykonany w technologii TFT, obsługujący rozdzielczość Full HD. Do wyboru będą dwa warianty pamięci operacyjnej LPDDR4X: 4 GB lub 8 GB wraz z pamięcią wewnętrzną eUFS o pojemności 64, lub 128 GB. Oczywiście nie zabraknie łączności Wi-Fi i Bluetooth 5.1. Całość będzie działała na systemie Windows 10 dla ARM.

Wbudowana kamerka nagrywa obraz w maksymalnej rozdzielczości 720p, co zapewni komfortowe rozmowy wideo. Co więcej, dźwięk został dostrojony do Dolby Atmos, więc rozmowy, czy oglądanie seriali powinny być komfortowe.

Zadowalająca liczba portów i miła oku obudowa

W Galaxy Book Go zaimplementowano dwa porty USB-C, jeden USB 3.0, gniazdo mini jack 3,5 mm oraz czytnik kart microSD. Notebooka naładujecie z mocą 25 W przy użyciu wejścia USB typu C, ale nie powinno się to dziać zbyt często, bowiem został on wyposażony w baterię o pojemności 42,3 Wh, która powinna być aż nadto wystarczająca.

Galaxy Book Go sprawia wrażenie urządzenia premium, dzięki srebrnemu wykończeniu i stosunkowo cienkim ramkom. Dodatkowym atutem jest zawias, który można obrócić aż o 180 stopni, co dodaje komfortu przy codziennym użytkowaniu. Certyfikat Mil-STD-810G zapewnia, że urządzenie bez problemu zniesie wszelkie przypadłości codziennego korzystania.

Samsung Galaxy Book Go trafi do sprzedaży już 10 czerwca w cenie 349 dolarów, czyli około 1300 złotych. Na rynku jeszcze w tym roku ma pojawić się jego ulepszona wersja, wspierająca łączność 5G, jednak naturalnie będzie droższa.

Póki co najnowsze budżetowe dziecko od Samsunga zapowiada się bardzo ciekawie, bowiem oferuje sporo, jak na swoją bardzo niską cenę.