Nawet budżetowy smartfon Samsunga będzie obsługiwał sieć 5G

Sieć 5G szybko przestała być technologią dostępną wyłącznie dla wybranych, bardziej zamożnych klientów. W 2021 roku będzie mogło z niej korzystać jeszcze więcej osób, ponieważ na rynku pojawią się kolejne, niedrogie smartfony z modemami 5G, jak nowy Samsung Galaxy A22 5G.

5G dla wszystkich

Proces powszednienia sieci 5G przebiega w bardzo szybkim tempie, nawet w Polsce, choć co niektórzy uważają, że aktualnie nie mamy do czynienia z „prawdziwym 5G”. Nie jest to jednak prawdą, ponieważ sieć piątej generacji może być udostępniana na różnych częstotliwościach, nie tylko tych, które w kraju nad Wisłą dopiero zostaną rozdysponowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (stanie się to w 2021 roku).

Producenci nie patrzą na to biernie, tylko szybko wprowadzają na rynek urządzenia, które obsłużą sieć piątej generacji. W tym przypadku idealnie sprawdza się bowiem zasada, że „czas to pieniądz” – smartfony z modemami 5G będą stanowić coraz większą część całej sprzedaży tego rodzaju telefonów i pobudzą segment, który w ostatnim czasie dostał lekkiej zadyszki.

Samsung stawia na 5G

Pierwszym smartfonem Samsunga z modemem 5G był Galaxy S10 5G. Później obsługa tej technologii trafiła do kolejnych high-endów, a niewiele później zaoferował ją pierwszy średniak – Galaxy A90 5G.

Dziś w portfolio Samsunga znaleźć można wiele smartfonów z modemem 5G, jednak w 2021 roku obsługa sieci piątej generacji stanie się właściwie standardem wśród urządzeń tej marki. Co najważniejsze, klienci nie będą musieli wydawać mnóstwa pieniędzy, aby kupić sprzęt z dopiskiem „5G”.

Samsung Galaxy A22 5G zaoferuje obsługę sieci 5G w bardzo przystępnej cenie

W 2021 roku Samsung dosłownie zaleje rynek smartfonami z modemami 5G. Na horyzoncie pojawiły się bowiem już Galaxy A72 5G, Galaxy A52 5G i Galaxy A32 5G, a teraz okazuje się, że dołączy do nich również Samsung Galaxy A22 5G, który będzie najtańszym modelem w ofercie południowokoreańskiego producenta, obsługującym sieć piątej generacji.

Na jego premierę trochę jednak poczekamy, bowiem – jak donosi serwis daum – Samsung Galaxy A22 5G zadebiutuje dopiero w drugiej połowie 2021 roku. Mimo wszystko klienci nie pożałują, ponieważ jego cena w Korei Południowej ma zostać ustalona na ~200 tysięcy wonów, co jest równowartością ~670 złotych.

Samsung Galaxy A22 5G zostanie stworzony przy współpracy z chińskimi producentami smartfonów w ramach metody JDM. Pozwala ona znacznie zredukować koszty, jednak w przeciwieństwie do ODM, Samsung bierze czynny udział w tworzeniu tego modelu i ma wpływ na wszystkie aspekty (a nie jedynie „przyklei” swoje logo na gotowym sprzęcie).

Można się spodziewać, że Samsung Galaxy A22 5G trafi również na inne rynki, w tym również do Polski. Oczekuje się, że producent wyposaży go w procesor MediaTek Dimensity 700.