Audi rozważa pozbycie się przycisków i pokręteł. Przyszłość to ekrany dotykowe

W nowych modelach Audi znajdziemy jeszcze zestaw przycisków. Z czasem mogą one jednak zniknąć, ustępując miejsca wyłącznie dotykowym ekranom, asystentowi głosowemu i rozszerzonej rzeczywistości.

Audi pozbywa się fizycznych przycisków i pokręteł

Jeszcze kilka lat temu, system infotainment stosowany w Audi obsługiwaliśmy za pomocą przycisków i pokrętła, najczęściej umieszczonych na środkowym tunelu. Muszę przyznać, że chociażby w Audi A4 B9 działało to całkiem dobrze.

Mała rewolucja została przeprowadzona wraz z premierą nowej generacji A8. Zamiast bogatego zestawu przycisków i pokrętła, producent z Ingolstadt zamontował aż dwa wyświetlacze do wprowadzania danych. Pierwszy, umieszczony na środku deski rozdzielczej pozwala na obsługę nawigacji, odtwarzacza muzyki, radia czy zmianę ustawień pojazdu. Drugi ekran znajduje się tuż pod nim i zapewnia dostęp do panelu klimatyzacji, a także służy m.in. do ręcznego wpisywania nazw w nawigacji.

Rozwiązanie z Audi A8 następnie zostało przeszczepione do modelu Q8, A6, A7 i odświeżonej wersji Q7. Nie jest to aż tak wygodne, jak sterowanie pokrętłem i przyciskami, aczkolwiek to jeden z lepszych systemów opartych o dodatkowe ekrany. Nadrabia naprawdę intuicyjnym i prostym interfejsem, a także funkcją informacji zwrotnej – wciśnięcie wirtualnego przycisku sygnalizowane jest dźwiękiem i odczuwalną wibracją.

Przyszłość bez przycisków

Mimo iż w nowych Audi mamy dwa dotykowe ekrany, to nie zabrakło miejsca dla kilku przycisków. Chociażby sterowanie głośnością odbywa się za pomocą dedykowanego pokrętła. Dodatkowo przyciski znajdują się na kierownicy. Niestety, wkrótce ma się to zmienić.

Marc Lichte, szef designu Audi, w wypowiedzi udzielonej dla serwis Motor Authority, stwierdził, że następnym krokiem w rozwoju wnętrza i systemu infotainment jest pozbycie się jakichkolwiek tradycyjnych przycisków. Prawdopodobnie wyjątkiem będzie tylko kierownica, która wciąż będzie umożliwiała sterowanie multimediami.

Dwa główne ekrany mają zostać połączone w jeden duży, pewnie na wzór rozwiązania stosowanego przez Teslę. Marc Lichte chce również wprowadzenia rozszerzonej rzeczywistości wyświetlanej na przedniej szybie. Większy zakres informacji dostępnych na szybie ma przełożyć się na zmniejszenie lub nawet zniknięcie bardziej klasycznego ekranu ze wskaźnikami umieszczonego tuż za kierownicą.

Komunikacja z samochodem będzie odbywać się głównie za pomocą dużego, dotykowego ekranu i asystenta głosowego. Z pewnością wnętrza Audi zaczną wyglądać jeszcze bardziej nowocześnie, ale ucierpieć może komfort sterowania oprogramowaniem. Ponadto, interakcja może wymagać większego zaangażowania ze strony kierowcy, co z pewnością nie jest bezpieczne.

Polecamy również:

źródło: Motor Authority