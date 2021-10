Foxconn jedzie na czołówkę z Teslą – pokazuje trzy modele samochodów elektrycznych

O planach inwazji Foxconna na rynek pojazdów elektrycznych mówiło się już od długich miesięcy. Najpierw pojawiły się informacje o współpracy z Fiatem, a w ubiegłym tygodniu oficjalnie zapowiedziano firmową konferencję. Pojawił się na niej nie jeden samochód elektryczny, a aż trzy.

Samochód elektryczny od producenta iPhone’ów

I wcale nie chodzi o Apple, a o firmę, która dla Apple iPhone’y składa – Foxconn. Ten uznany wykonawca od lat odpowiada za produkcję tak rozpoznawalnych sprzętów jak konsole Xbox, laptopy HP i Dell czy płyty główne Intel. Podczas wystawy HHTTD21, Foxconn zaprezentował aż trzy prototypy samochodów elektrycznych.

Pojazdy wystąpiły pod wspólną marką Foxtron, a powstały przy współpracy z Yulon Motor. To uznana firma samochodowa z Tajwanu, która odpowiedzialna jest za produkcję i dystrybucję pojazdów Nissana i Mitsubishi na tajwańskim rynku. Nowym elektrykom nadano nazwy: Model E (dla luksusowego sedana), Model C (dla SUV-a) i Model T (dla autobusu).

Nie są to gotowe produkty, przeznaczone do sprzedaży w najbliższym czasie. W gruncie rzeczy posłużą bardziej za projekty referencyjne, umożliwiające markom samochodów elektrycznych dokonanie zmian i produkowanie ich zgodnie z własnymi specyfikacjami.

Na przykład autobus, czyli Model T, może trafić na drogi już w przyszłym roku. Przewidywany zasięg tego pojazdu to 400 km, a jego prędkość maksymalna sięga 120 km/h. Ma zostać wyposażony w szereg nowoczesnych systemów, jak choćby sygnały ostrzegające pieszych czy zaawansowane funkcje sterowania temperaturą wewnątrz pojazdu.

Foxtron Model T (fot. 4gamers.com.tw)

Elektryczny SUV najbardziej obiecujący

Ponieważ w tym momencie SUV-y to najlepiej rozwijający się typ samochodów, najwięcej nadziei pokłada się w Modelu C. Elektryczny Foxtron ma być dostępny na Tajwanie w 2023 roku, ze żwawym silnikiem elektrycznym, zapewniającym przyspieszenie 0-100 km/h w czasie 3,8 s.

Foxtron Model C (fot. 4gamers.com.tw)

Z kolei bardziej luksusowy Model E, powstał we współpracy z Pinifariną – włoskim biurem projektowym, dzięki któremu otrzymaliśmy takie perełki nadwoziowe jak Ferrari Testarossa czy Peugeot 406 Coupe. Wóz ma oferować 750 KM mocy i być w stanie rozpędzić się „do setki” w 2,8 s. Maksymalny zasięg ma wynosić 750 km. Nie jest jednak znany termin wprowadzenia tego modelu do obiegu – zapewne będzie to nie wcześniej niż w 2024 roku.

Foxtron Model E (fot. 4gamers.com.tw)

Foxconn zamierza poszerzać rynki dla elektrycznych samochodów Foxtron – wkrótce zostaną ogłoszone plany ekspansji marki na Europę.