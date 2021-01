Rysik S Pen będzie obsługiwany przez różne smartfony Samsunga!

Rysik S Pen to przydatny gadżet, który od lat jest dodawany do flagowych smartfonów i tabletów Samsunga. Jeszcze do niedawna klienci chcący korzystać z niego na smartfonie musieli sięgnąć po urządzenie z serii Galaxy Note. Wszystko się zmieniło po premierze serii Galaxy S21.

Po raz pierwszy flagowy model Samsunga, Galaxy S21 Ultra, otrzymał wsparcie dla rysika. Co więcej, koreański producent zadeklarował wprowadzenie kompatybilności z nim dla jeszcze większej ilości urządzeń w przyszłości.

W przypadku wspomnianego Galaxy S21 Ultra, rysik jest osobno sprzedawanym akcesorium (w odróżnieniu od linii Galaxy Note nie znajdziemy go pudełku ze smartfonem). Również w samym smartfonie nie ma specjalnego slotu na umieszczenie w nim S Pena. W zamian producent oferuje specjalne etui, w którym znajduje się miejsce również dla niego.

Galaxy S21 Ultra nie oferuje slotu na rysik wewnątrz urządzenia, jednak dostępne jest oficjalne etui z miejscem na niego (fot. WinFuture)

Dedykowany najnowszemu flagowcowi rysik nie jest dokładnie taki sam jak ten znany z Galaxy Note 20 Ultra (nie wspiera min. gestów), jednak smartfon jest kompatybilny ze starszymi rysikami z poprzednich „Notatników” i tabletów Samsunga, co jest ukłonem w stronę wieloletnich klientów firmy.

Samsung deklaruje obecność rysika w kolejnych urządzeniach

Nie są to żadne plotki, a słowa bezpośrednio od producenta. W oficjalnym komunikacie przedstawiciel koreańskiego giganta napisał, że „w trosce o komfort użytkowników ich smartfonów, możliwość korzystania z rysika S Pen będzie pojawiać się w większej ilości urządzeń Galaxy, zaczynając od modelu S21 Ultra”. Firma wychodzi w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom części klientów, których od zakupu smartfona z serii Galaxy Note odstraszały np. sporych rozmiarów ekrany.

Najpoważniejszym kandydatem do uzyskania kompatybilności z rysikiem jest składany Galaxy Z Fold 3 (fot. Tabletowo.pl)

Nie wiadomo jeszcze w jakim urządzeniu rysik pojawi się w następnej kolejności, ale może to być składany Galaxy Z Fold 3. Jeśli jakiś smartfon w ofercie firmy miałby w pełni wykorzystać piórko, to z pewnością byłby to dysponujący po rozłożeniu niemal 8-calowym ekranem trzeci Z Fold.

Co sądzicie o takiej decyzji ze strony Samsunga? Zaliczacie się do osób korzystających z rysika?