W odświeżonych laptopach ROG Strix SCAR 17 i Zephyrus Duo 15 AMD wkracza do gry!

Tradycją stało się już odświeżanie przez producentów swoich urządzeń – zwłaszcza tych dobrze przyjętych przez rynek. Do takich właśnie niewątpliwie należą ROG Strix SCAR i ROG Zephyrus Duo. Nic zatem dziwnego, że Asus postanowił wprowadzić na rynek kolejną generację obu modeli – z bardziej lub mniej widocznymi zmianami wewnątrz i na zewnątrz.

ROG Strix SCAR 17 – co zostało zmienione?

Pod względem designu, ROG Strix SCAR 17 od swojego poprzednika różni się przede wszystkim zastosowaniem panelu LED RGB na dużej części obudowy oraz wymiennych osłon termicznych (które są dostępne w trzech różnych kolorach) oraz nieco zmienionym wzorem znajdującym się w prawej części klawiatury.

Z ważnych rzeczy, zmianie uległa klawiatura – klawisze są większe i nieco inaczej rozlokowane (choć wciąż zachowano klawiaturę alfanumeryczną), do tego, co istotne, są zachowane pomiędzy nimi większe odstępy. Na uwagę zasługuje też sporo większy (bo aż o 85%, jak podaje producent) touchpad – w dodatku już bez oddzielnych klawiszy LPM i PPM.

A co z parametrami? Jak możecie się spodziewać, zmianie uległ zarówno procesor, jak i karta graficzna. W najnowszej generacji ROG Strix SCAR 17 postawiono na AMD Ryzen 9 piątej generacji (w którym – jako odpromiennik ciepła – zamiast pasty termoprzewodzącej, użyto ciekłego metalu) oraz NVIDIA GeForce 3080. Do tego maksymalnie 64 GB RAM DDR-3200 MHz w dual channelu i do 1 TB SSD.

Laptop będzie dostępny w dwóch wersjach – z ekranem o rozdzielczości WQHD i odświeżaniu 165 Hz (i wsparciem dla Adaptive Sync) lub z rozdzielczością Full HD – 300 lub 360 Hz – w każdym przypadku czas reakcji ma stać na poziomie 3 ms, a pokrycie palety DCIP-3 – 100%.

Jeśli chodzi o porty, w ROG Strix SCAR 17 znajdziemy trzy pełnowymiarowe USB 3.2 Gen 1, jeden port USB C 3.2 Gen 2 (ze wsparciem dla Display Port, bez obsługi PD), 3.5 mm jack audio, HDMI 2.0b oraz LAN RJ45.

Do tego cztery głośniki Dolby Atmos i mikrofon z inteligentnym usuwaniem szumów. Za działanie ROG Strix SCAR 17 odpowiada akumulator o pojemności 90 Wh, który naładujemy przez USB C. Wymiary laptopa to 36,03 x 27,5 x 24,9 cm.

ROG Zephyrus Duo 15 SE (GX551) – nowe oblicze dwuekranowego potwora

W nowej generacji ROG Zephyrus Duo 15, podobnie jak wyżej, postawiono na procesor AMD Ryzen 9 piątej generacji (5900HX) w połączeniu z GeForce RTX 3080.

Główny ekran ma przekątną 15,6” i, w zależności od wersji:

4K, odświeżanie 120 Hz, czas reakcji 8 ms, pokrycie palety barw Adobe RGB 100%,

Full HD, odświeżanie 300 Hz, czas reakcji 3 ms, pokrycie palety barw sRGB 100%, Adaptive Sync.

W obu wersjach mamy do czynienia z fabrycznie wykonywaną kalibracją zatwierdzoną przez Pantone.

Drugi panel IPS, znajdujący się nad klawiaturą, ma przekątną 14,09”, rozdzielczość 3840×1100 pikseli i odświeżanie 60 Hz. Ten ekran jest już dotykowy i wspiera rysiki. Co ważne, jego funkcjonalność została rozszerzona – między innymi dzięki partnerstwu z Adobe powstały specjalnie dopasowane do niego narzędzia do pracy w programach graficznych.

Porty, jakie znajdziemy w tym laptopie, to: USB C 3.1 Gen 2 (Display Port 1.4, Power Delivery), trzy USB 3.1 Gen 2, HDMI 2.1, 3.5 mm jack audio, slot kart microSD oraz RJ45. Laptop jest zasilany akumulatorem 90 Wh, ma wymiary 36 x 26,8 x 21 cm i waży 2,4 kg.

ROG Flow X13 – kompaktowa bestia

Tegoroczną nowością, wśród laptopów firmy ASUS, jest ROG Flow X13, czyli laptop dedykowany graczom, w niezwykle kompaktowej, wręcz ultrabookowej obudowie, z wyświetlaczem obracanym o 360 stopni o przekątnej 13 cali.

ROG Flow X13 fot. ASUS

Sercem tego niewielkiego laptopa (298,7 x 223,2 x 15,95 mm, 1,35 kg) jest procesor AMD Cezanne-HS (R7, R9), wspierany przez pamięć RAM LPDDR4X (do 32 GB) i wbudowaną, dedykowaną kartą graficzną NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti.

ROG Flow X13 fot. ASUS

Kluczowym atutem ROG Flow X13 jest możliwość szybkiego przemienienia go w prawdziwą, gamingową bestię, za sprawą eGPU. Notebook jest kompatybilny z autorskim rozwiązaniem producenta – ROG XG Mobile GPU, w którym miłośnik gier komputerowych może umieścić nawet ekstremalnie wydajną kartę graficzną (najmocniejszą, obsługiwaną kartą jest NVIDIA GeForce RTX 3080).

ROG XG Mobile GPU fot. ASUS

Mimo gamingowych predyspozycji, dzięki ekranowi o proporcjach 16:10 z certyfikatem Pantone, ROG Flow X13 pozostaje bardzo wydajnym i niezwykle mobilnym narzędziem pracy, między innymi, dla grafików i fotografów.

ROG Flow X13 fot. ASUS

Odświeżenia doczekał się również ROG Zephyrus G14 – na jego pokładzie znajdziemy AMD Ryzen 9 5900HS, maksymalnie GeForce 3060, 1 TB NVMe PCIe 3.0, do 32 GB DDR4-3200 MHz, akumulator 76 W oraz wyświetlacz WQHD 120 Hz lub Full HD 144 Hz. Część tylnego panelu obudowy w dalszym ciągu potrafi wyświetlać wszelkiego rodzaju animacje.

Niestety, ceny nowych laptopów zostały póki co owiane tajemnicą.

Jak oceniacie odświeżone laptopy ROG? Jesteście zainteresowani którymś z nich?