ASUS pokazał potężne laptopy ROG z najnowszymi procesorami Intela i ekranami 300 Hz

Asus ma dobre wieści dla tych, którzy następne miesiące zamierzają spędzić, zmniejszając kupkę wstydu gier do nadrobienia podczas stanu epidemicznego lub niedługo po nim. Nadchodzą nowe laptopy Republic of Gamers, odświeżonych na potrzeby rozwijającego się rynku gamingowego.

Asus ROG Strix SCAR 17

Laptopowe konstrukcje, które są tak wydajne, że równie dobrze mogłyby być osobnymi komputerami PC, stojącymi w klasycznej obudowie na/pod biurkiem, są chyba specjalnością Asusa. Słuszny zapas mocy ma nowy Asus ROG Strix SCAR 17, którego różne wersje będą miały zamontowane karty graficzne Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER lub RTX 2070 SUPER. Ten pierwszy potwór będzie schładzany przez cztery radiatory z sześcioma rurkami odprowadzającymi ciepło.

Oprócz tego producent wciśnie do tego gamingowego notebooka nowy procesor Intel Core i9-10980HK, którego maksymalne taktowanie sięga 5,3 GHz. Dzięki 8 rdzeniom i 16 wątkom pracującym w bazowym taktowaniu 2,4 GHz, nikt nie powinien mieć problemów z osiągnięciem najwyższej płynności rozgrywki.

Laptop wyposażono w oprogramowanie ROG Boost, opracowane wspólnie z Nvidią. Podnosi ono taktowanie karty graficznej GeForce RTX 2070 SUPER do 1540 MHz przy 115 W oraz do 1560 MHz przy 150 W w wypadku GeForce RTX 2080 SUPER. Wersja notebooka z najmocniejszą grafiką będzie 1,5 mm grubsza niż standardowy model.

ROG Strix SCAR 17 wystąpi w różnych odmianach, w tym w najwyższej, gdzie zamontowana zostanie matryca z odświeżaniem nawet 300 Hz. Każda opcja zyska podświetlenie klawiatury RGB oraz klucz ROG Keystone 2. Ceny będą zaczynać się od 1899 euro.

Asus ROG Zephyrus Duo 15

Asus zapożycza to, co najlepsze z laptopa ZenBook Pro Duo i przenosi to na gamingowy grunt. W ten sposób powstał ROG Zephyrus Duo 15, który został nazwany przez producenta szczytem projektanckim linii ROG. Główną funkcją jest dodatkowy ekran o przekątnej 14,1 cala, wyświetlający obraz w 4K (3840×1100 pikseli), który umieszczono nad klawiaturą, ale jeszcze poniżej głównej matrycy wyświetlacza.

Ten dodatkowy ekran (ScreenPad Plus) został wyposażony w zawias, który ustawia wyświetlacz pod niewielkim kątem 13 stopni w kierunku użytkownika, co jest odpowiedzią na liczne prośby osób korzystających z tego rozwiązania w ZenBooku Pro Duo. Podniesienie drugiego ekranu jest też ważne dla gospodarki cieplnej urządzenia – ułatwia przepływ powietrza przez wentylatory, co na pewno jest istotne dla konstrukcji mającej 21 mm grubości i ważącej 2,4 kg.

Główny ekran ma 15,6 cala i dostępny będzie w dwóch opcjach:

z matrycą 300 Hz i czasem reakcji 3 ms, ale o niższej rozdzielczości

z matrycą 4K, która pokrywa w 100% paletę kolorów RGB

Tak jak w ROG Strix SCAR 17, znajdziemy tu najwyższy procesor Intela 10. generacji i grafikę Nvidia RTX 2080 SUPER. Wszystko to na pewno będzie sporym obciążeniem dla akumulatora 90 Wh, więc Asus dodał specjalny przełącznik GPG do wyboru między trybem wydajności a trybem oszczędzania baterii.

W topowym gamingowym ROG-u pojawią się także przetwornik ESS Sabre DAC i dyski SSD NVMe RAID 0 (do 2 TB).

Cena Asusa ROG Zephyrus Duo 15 w Europie to 3999 euro za podstawową wersję.

Akcesoria i nowy ROG Keystone 2

Oprócz powyższych nowości, Asus poinformował o uruchomieniu kolejnych akcesoriów z linii ROG, w tym nowej wersji ROG Keystone 2 oraz całej linii urządzeń Electro Punk Gaming, charakteryzującej się czarno-różowym wzornictwem.

ROG Keystone 2 to mały napęd NFC kompatybilny z niektórymi laptopami i jednostkami stacjonarnymi, służący jako klucz fizyczny do przenoszenia zaszyfrowanych profili sprzętowych i ustawień między komputerami. Można go teraz zaprogramować tak, by podejmował konkretną czynność po wyjęciu klucza z portu lub użyć jako nośnika kopii zapasowych danych powiązanych z identyfikatorem ROG. Z nowych laptopów tylko ROG STRIX SCAR 15 i ROG STRIX SCAR 17 są kompatybilne z drugą generacją Keystone’a.

