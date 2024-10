Te roboty sprzątające kupisz teraz taniej i z gratisami

Ezviz wystartowało z nową promocją – wybrane roboty sprzątające marki są teraz tańsze o ponad 20% w porównaniu do ceny regularnej. Wraz z automatycznym odkurzaczem klienci mogą też otrzymać darmowe pakiety akcesoriów.

Ezviz RE5 Plus – było tanio, jest taniej

Robot odkurzający i mopujący Ezviz RE5 Plus oferuje moc ssania na poziomie 4000 Paskali. Urządzenie do nawigowania i planowania trasy korzysta z technologii LDS LiDAR. Sprzęt ma dostęp do funkcji wykrywania dywanów i uskoków, dzięki czemu nie upadnie ze schodów. Na jednym ładowaniu robot może sprzątnąć powierzchnię rzędu 300 m2. Odkurzacz został wyposażony w zbiornik na wodę czystą o pojemności 300 mililitrów. Maszyna łączy się z aplikacją i może być sterowana głosowo za pomocą Amazon Alexa lub Asystenta Google.

Robot sprzątający Ezviz RE5 Plus (źródło: Ezviz)

Na szczególną uwagę zasługuje stacja dokująca robota, która samodzielnie opróżnia zbiornik na kurz. Brud jest pochłaniany przez stację z mocą 28 tysięcy Paskali i kierowany do specjalnego 4-litrowego worka, który według producenta wystarczy na około 90 dni sprzątania.

Ezviz RE5 Plus standardowo kosztuje 1499 złotych, a dzięki promocji jego cena została obniżona do 1099 złotych. Akcja obowiązuje do 23 października 2024 roku w sklepach Media Expert. Kupujący otrzymuje gratis worek na kurz kompatybilny z tym modelem robota. Aby skorzystać z promocji należy dodać produkt do koszyka, a następnie do niego przejść i wpisać kod promocyjny ME1110-231024 lub kliknąć „Zastosuj kod”.

Gdzie kupić? Robot sprzątający Ezviz RE5 Plus ok. 1099 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Ezviz RS2: specyfikacja, dostępność i cena

Robot sprzątający Ezviz RS2 jest wyposażony w dwie szczotki boczne, dzięki czemu dokładnie sprzątnie wszelkie kąty. Oferuje nawigację laserową D-ToF i mapowanie, funkcję zaawansowanego wykrywania i unikania przeszkód. Urządzenie wykrywa również dywany, dzięki czemu skutecznie omija je podczas mopowania, a po zakończeniu mycia podłóg twardych pozostawia nakładki mopujące w stacji i powraca do odkurzania dywanów, jednocześnie zwiększając moc ssania.

Sprzęt został wyposażony w kamerę 3K, która jest sposobem na dodatkową ochronę domu oraz ułatwienie opieki nad zwierzętami w domu. Robotem można sterować z poziomu aplikacji, a także za pomocą Asystenta Google czy Amazon Alexa. RS2 na jednym ładowaniu może sprzątnąć mieszkanie o powierzchni sięgającej do 300 m2. Sprawdzi się też w domach wielopiętrowych.

Robot sprzątający Ezviz RS2 (źródło: Ezviz)

Wraz z robotem użytkownik otrzymuje zaawansowaną stację dokującą, która jest nie tylko miejscem do ładowania i przechowywania robota, ale także jego pomocnikiem. Stacja obejmuje dwa zbiorniki na wodę. Jeden na wodę czystą o pojemności 5,5 litra, z której robot pobiera wodę. W drugim zaś (o pojemności 5 litrów) gromadzona jest woda brudna, oddawana przez odkurzacz po procesie mopowania. Stacja automatycznie instaluje i odłącza mopy, a także myje je i suszy.

Ezviz RS2 standardowo kosztuje 3299 złotych, jednak do 23 października 2024 roku w sklepie Media Expert można kupić go taniej – za 2499 złotych. Wraz z robotem sprzątającym klient otrzyma gratis pakiet kompatybilnych akcesoriów, zawierający szczotkę obrotową, filtr HEPA, szczotkę krawędziową i ściereczkę do mopowania.

Aby skorzystać z promocji należy dodać produkt do koszyka, a następnie do niego przejść i wpisać kod promocyjny ME1110-231024 lub kliknąć „Zastosuj kod”.