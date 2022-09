Robert Lewandowski z pierwszą kartą specjalną w FIFA 23!

Dzisiaj na świat wyszła FIFA 23, ostatnia część legendarnej serii gier sportowych. Fani nie musieli długo czekać na pierwsze wydarzenie w grze, a Robert Lewandowski otrzymał już swoją specjalną kartę – jak ją można zdobyć?

Reklama

Robert Lewandowski z kartą Ones-to-Watch

FIFA 23 ma swoją premierę dzisiaj, 30.09.2022 i już wszyscy, którzy posiadają swój egzemplarz gry mogą bawić się na wirtualnych boiskach. O swoich wrażeniach z gry w FIFA 23 pisałem w tym miejscu. Wiadomo, że najpopularniejszym trybem zabawy w serii FIFA jest FUT i to właśnie do niego trafiło pierwsze wydarzenie pt. Ones-to-Watch. Zasada działania tego eventu jest prosta: EA Sports wybrało najważniejsze, ich zdaniem, transfery z letniego okienka i dla tych zawodników przygotowało specjalne wersje kart.

Kartwy OTW mają takie same statystyki jak bazowe odpowiedniki, ale za każdym razem, gdy dany zawodnik otrzyma kartę In-Form, to OTW otrzyma automatycznie ulepszone statystyki. Ważną adnotacją jest to, że nie musisz posiadać IF-a, żeby Twój egzemplarz Ones-to-Watch dostał aktualizację. Robert Lewandowski, którego transfer do FC Barcelony był najgłośniejszym wydarzeniem minionego lata, otrzymał właśnie takie wyróżnienie z rąk EA.

Karta Polaka ma ocenę 91 i czeka na pierwszego In-Forma, żeby automatycznie zostać ulepszona. Oprócz niego podobne wyróżnienie spotkało także inne gwiazdy światowego formatu jak np. Erlinga Haalanda, który trafił z Borussii Dortmund do Manchesteru City czy Sadio Mane – ten powędrował z Liverpoolu do Monachium.

Aby zdobyć kartę Roberta Lewandowskiego musisz go dostać w paczce lub kupić z rynku. Obecnie jego cena waha się w okolicach 265 tys. coinsów.

źródło: Kartomania

Inne karty OTW za darmo

EA Sports jak zawsze przygotowało dla nas do zdobycia „darmowe” karty Ones-to-Watch. Richarlison, napastnik Tottenhamu, jest do odblokowania jako nagroda za wykonanie grupy zadań. Podobnie jest w przypadku Kessiego, kolejnego transferu Barcelony, którego można zgarnąć za SBC (wyzwania budowania składu). Wymagania prezentują się tak:

skład z oceną min. 83 (minimum jedna karta z oceną co najmniej 86),

skład z oceną min. 84 (minimum jedna karta z oceną co najmniej 86),

skład z oceną min. 85 (minimum jedna karta z oceną co najmniej 86).

Premiera FIFA 23

Jak już wspomnieliśmy wyżej, dzisiaj ma premierę FIFA 23, najnowsza i ostatnia część serii o tej nazwie. Osoby posiadające abonament EA Play mogły w nią grać już od poniedziałku (z ograniczeniem do maksymalnie 10 godzin), a gracze mający edycję Ultimate zaczęli zabawę we wtorek.

Gra jest dostępna w dwóch wersjach: standardowej za 299 złotych na PC oraz 349 złotych na konsole, a także Ultimate za 399 złotych na PC i 449 złotych na konsole PlayStation oraz Xbox. Druga z tych edycji zawiera dodatkowo:

4600 Fifa Points (służą np. do otwierania paczek i grania draftów),

Karta piłkarza z serii „obiecujące transfery”,

Piłkarz z pierwszej Drużyny Tygodnia,

Wypożyczenie karty Kyliana Mbappe,

Ambasador FUT na wypożyczenie,

Miejscowy talent w trybie kariery.

Stwórz własną okładkę FIFA 23

EA Sports oddało w nasze ręce także ciekawą opcję – można stworzyć własną okładkę FIFA 23. Na podlinkowanej stronie należy najpierw zaznaczyć kraj, z którego pochodzi interesujących nas klub, a następnie rozgrywki, w jakich gra. Na końcu wygenerowana zostanie taka grafika:

Do FIFA 23 można zrobić sobie okładkę z ulubionym klubem. Na przykładzie, moje ukochane Leverkusen pic.twitter.com/lGRVTvQ0Jd — Szymon "Yohokaru" Baliński (@yohokaru) September 30, 2022

Trzeba przyznać, że jest to miły akcent ze strony EA Sports i kibicujemy kanadyjskiemu oddziałowi firmy, żeby częściej wpadał na takie pomysły!