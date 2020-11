Brexit wpłynie na ceny roamingu. Zobacz, jak to wygląda w Orange

Kończą się czasy taniego roamingu dla Wielkiej Brytanii. Brexit wpłynie znacząco na ceny połączeń i internetu mobilnego podczas wizyt na Wyspach. Orange opublikował nowy cennik.

Wielka Brytania poza Unią Europejską

Do tej pory, w myśl zasad Roam like at home nie musieliśmy się zbytnio przejmować kosztami połączeń czy wiadomości SMS podczas wakacji czy podróży służbowych do krajów Unii Europejskiej. Ba, nawet przysługujące wtedy paczki danych zwykle wystarczały do podstawowego kontaktowania się przez komunikatory internetowe.

Zasady te wciąż pozostają w mocy, ale w wypadku Wielkiej Brytanii pojawia się inna zmienna – od 31 stycznia 2021 roku Zjednoczone Królestwo nie będzie już państwem członkowskim Unii Europejskiej. Oprócz oczywistych konsekwencji ekonomicznych, wpłynie to na wysokość opłat, jakie będą ponosić osoby wybierające się na Wyspy, i wciąż korzystające z numerów telefonów obsługiwanych przez operatorów działających w Polsce.

Nowe ceny roamingu dla Wielkiej Brytanii w Orange

Ponieważ od początku przyszłego roku Wielka Brytania nie będzie w UE, to Orange przerzuca ten kraj do innej strefy opłat. Z Roam like at home, a więc Strefy 1, powędruje on do Strefy 2, o nazwie Więcej Europy, rozliczanej z połączeń, SMS-ów i internetu w inny sposób. I tak, będzie znacznie, znacznie drożej.

Wyliczając to w najprostszy możliwy sposób:

4,94 złotych za minutę połączenia z polskiego numeru z Anglii do Polski

2,02 złotych za minutę przychodzącego połączenia z Polski do Anglii (na polski numer)

1,51 złotych za wysłanego SMS-a

3,03 złotych za wysłanego MMS-a

1,51 złotych za 50 kB danych

31,76 złotych za MB danych

Z pełnym cennikiem możecie zapoznać się tutaj.

Wielka Brytania wkrótce trafi do Strefy 2

Najbardziej bolą te 30 złote za 1 MB danych. Podczas wizyty na Wyspach najpewniej w ogóle będzie lepiej wyłączyć internet mobilny, żeby nie narażać się na koszty.

Orange przekazał, że przed zakończeniem roku planuje wprowadzić pakiety internetowe, które pomogą bardziej oszczędnie dysponować środkami, jak również to, że do końca roku nie będzie żadnych dodatkowych zmian w cenach roamingu.

Pojawiły się pierwsze pytania do rzecznika o #roaming w Wielkiej Brytanii po #brexit. Informuję, że przynajmniej do końca tego roku nic się nie zmieni. Dzwonicie i korzystacie z netu jak dotychczas. Takie są regulacje prawne na teraz. — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) January 28, 2020

Bardzo podobnie rzecz się ma w T-Mobile – Wielka Brytania zmieni miejsce w tabelce opłat, ale będą one obowiązywać dopiero od momentu, gdy Wielka Brytania formalnie przestanie być częścią Unii Europejskiej. Do tego czasu wszystko będzie rozliczane jak wcześniej.