Revolut odświeża swoją aplikację. Warto zapoznać się z nowym układem funkcji

Revolut ma bardzo dobrą opinię wśród użytkowników – dodatkowa karta płatnicza czy przewalutowania po korzystnych kursach to coś, co wielu sobie ceni, także w Polsce. By zrobić miejsce na nowe usługi, firma musiała podjąć decyzję o modyfikacji głównej aplikacji.

Polacy bardzo polubili się z Revolutem – na początku tego miesiąca fintech ogłosił, że ma w naszym kraju ponad 1 mln użytkowników, co jest sporym osiągnięciem, jak na startup skupiony na operacjach okołobankowych. Zaufanie, jakim aplikacja i powiązane z nią usługi cieszą się w różnych krajach, pozwala przedsiębiorstwu na rozwijanie oferty i planowanie kolejnych funkcji.

Na przykład, niedawno zostaliśmy poinformowani o możliwości uruchomienia specjalnego subkonta dla dzieci. Revolut Junior umożliwia rodzicom opłacającym plany Premium i Metal wspieranie dzieci w zarządzaniu własnymi pieniędzmi – czyli w nabyciu umiejętności niezwykle przydatnej w dorosłym życiu.

Żeby jednak dostęp do nowych funkcji był prosty i domyślny, konieczne były zmiany w konstrukcji aplikacji Revoluta, które właśnie zostały wprowadzone.

To ten sam Revolut, tylko ładniejszy

Rebranding Revoluta został zapowiedziany w marcu tego roku. W pierwszej kolejności postarano się o zmianę głównego logo, ale to był tylko początek. Teraz możemy się przyjrzeć nowym szatom aplikacji.

Już na pierwszy rzut oka można zauważyć, co uległo zmianie. Choć w apce wciąż będzie dominować biel, poszczególne elementy interfejsu odznaczają się na tle różnych odcieni, co zwiększa przejrzystość. Wcześniej wiele elementów miało postać bardzo prostych list, nie różniących się od siebie praktycznie niczym.

Oczywiście zmiany mają na celu to, by „wykopać na wierzch” zachęty do włączania dodatkowych usług i podkreślać korzyści z ich uruchomienia. Revolut musi przecież na czymś zarabiać, skoro plan Standardowy nie jest płatny.

Z technicznych spraw, zauważamy więc nowe grafiki i animacje, wpływające na komfort korzystania z apki. Odbiór głównej aplikacji firmy jest istotny, niezależnie od tego, jak bardzo jest przydatna, więc miło, że popracowano także nad takimi detalami.

Nowa wersja Revoluta udostępniona jest na smartfony z Androidem i iOS.

