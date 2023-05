iPad jako tablet dla dziecka. Czy to dobry pomysł?

Artykuł sponsorowany

Czy iPad jest dobrym pomysłem na prezent dla dziecka? Takie pytanie na pewno chodzi po głowie wielu rodzicom. Poniżej przedstawimy plusy i minusy tego pomysłu. Bo jest kilka kwestii, na które warto zwrócić uwagę.

A, i ustalmy ważną rzecz. Tablet dla dziecka to dość obszerne zagadnienie, a same dzieci mogą być zarówno małe, jak i nastoletnie, więc miejcie to na uwadze, czytając niniejszy tekst.

iPad edukacyjny jest 10/10 ale…

W gruncie rzeczy pomysł, żeby kupić tablet dziecku, może być całkiem trafiony – z kilku różnych powodów. Zacznijmy od tego, że Apple przygotowało specjalną, dedykowaną linie tabletów, które mają spełnić funkcję edukacyjną. Cena iPada 9. generacji nie jest zaporowa, ponieważ obecnie taki sprzęt kosztuje w okolicach 1749 złotych. Nie jest to dużo, jak na tej klasy urządzenie, ale i tak trochę pieniędzy trzeba wydać. Warto jednak podkreślić, że z tą kwotą idzie w parze także porządna specyfikacja.

iPad 9. generacji został wyposażony w procesor A13 Bionic, czyli wydajny, szybki układ, który będzie idealny dla każdej pociechy. Nie trzeba także się martwić o wydajność baterii czy kamerę – sam użytkuję go na co dzień i z czystym sumieniem mogę polecić każdemu. 10-calowy wyświetlacz Retina także „robi robotę” – jeżeli mówimy oczywiście o tej półce cenowej.

Należy także podkreślić, że ten iPad nie bez powodu ma na drugie imię „edukacyjny”. Świetnie się sprawdza w tym zakresie, co sam przetestowałem. Robienie na nim notatek za pomocą dedykowanej aplikacji, czy to z wykorzystaniem Apple Pencil, czy podpiętej klawiatury, jest o wiele lepszym rozwiązaniem niż mozolne pisanie w zeszycie.

Final Cut Pro na iPad (źródło: Apple)

Napisałem, że jest „10/10 ale…” nie bez powodu. Istnieje jedno i to całkiem spore „ALE”. Z racji tego, że jest to iPad, to korzysta z systemu „iPadOS”. Osoby, które dotychczas siedziały tylko na Androidzie, będą musiały się przestawić. Dzieci szybko „łapiące” nowe technologie nie powinny jednak mieć z tym żadnego problemu. Sam system iPadOS jest zaawansowany, ma dedykowane aplikacje zarówno do nauki, jak i zabawy, a do tego świetnie działa.

Co więcej, iPad będzie dobrze służył także do rozrywki. Dziecko może pograć na nim w ciekawe gry, pokolorować rysunki czy obejrzeć bajki na YouTube lub jednym z popularnych serwisów streamingowych. Jako że ma dobry wyświetlacz, długo trzyma na baterii, a ekran nadaje się do oglądania filmów i seriali, iPad będzie świetnym wyborem.

iPadOS to dedykowane aplikacje

Jak już zdążyłem wspomnieć, iPady są wyposażone w dedykowany system, który oferuje specjalnie dostosowane aplikacje. Pod tym kątem urządzenia Apple są o lata świetlne przed tymi z Androidem. Popularne programy do edukacji to m.in. Duolingo, GoodNotes, Quzilet czy też Kahoot. Oczywiście każda z nich ma swój odpowiednik na Androidzie, ale ten nie zawsze działa aż tak dobrze.

7 Ocena

Mniej sztampowe, ale za to na serio świetne aplikacje, to m.in. Yousician oraz IXL. Pierwsza z nich pomoże dziecku nauczyć się podstaw grania na gitarze, pianinie, basie czy innych urządzeniach muzycznych. Uczy także teorii muzyki oraz konkretnych, popularnych akordów. Z kolei druga ze wspomnianych apek pozwoli jednocześnie ćwiczyć matematykę oraz angielski i jest w pełni interaktywna, np. możemy tworzyć wykresy za pomocą Apple Pencil.

iPady świetnie się sprawdzą także do czytania książek. Tutaj z pomocą przyjdzie nam chociażby aplikacja Amazon Kindle, oferując dostęp do setek darmowych ebooków oraz materiałów i to z różnych dziedzin.

Uważaj na treści i kontroluj

iPad jako prezent dla dziecka może nieść za sobą wiele zalet, co pokazałem na przykładzie edukacji, ale także wad, które jednak da się wyeliminować. Przede wszystkim należy odpowiednio stworzyć oraz skonfigurować kontrolę rodzicielską, zablokować treści, które dziecko nie powinno oglądać i po prostu interesować się tym, w jaki sposób pociecha spędza czas z tabletem w ręku – oczywiście mając na uwadze ile ta pociecha ma lat ;). Nie można też zapominać, że dobrze by było, gdyby to nie było jej jedyne zajęcie przez cały dzień!

źródło: Apple

Apple pomyślało o dedykowanym rozwiązaniu i przygotowało możliwość korzystania z nadzoru rodzicielskiego na iPadzie. Można to wprowadzić za pomocą funkcji „Ograniczaj treść i prywatność”, która pozwala decydować, co dziecko może wyświetlać, a czego nie. Do tego istnieje opcja ograniczania czasu przed ekranem, a także zablokowania zakupów w iTunes Store oraz App Store – polecam mocno zainteresować się szczególnie ostatnią z tych opcji.

Firma wprowadziła także dedykowane rozwiązanie dotyczące preinstalowanych aplikacji. W ten sposób można zablokować dostęp np. do maila. Taka możliwość widnieje w panelu „dozwolone aplikacje”. W menu ograniczania treści można także zablokować treści, filmy, aplikacje i strony internetowe dla dorosłych. Wszystkie wspomniane funkcje tyczą się także Siri, więc nie da się ich obejść za pomocą asystenta głosowego.

Czy warto dziecku kupić iPada?

Tablet jako prezent dla dziecka może być świetnym pomysłem, żeby rozwijać jego zainteresowania, hobby, zapewnić trochę rozrywki i edukacji. Chce zamienić przestarzały zeszyt i długopis na notatki w tablecie? Nie ma sprawy. Pragnie trochę pograć lub obejrzeć mecz ulubionej drużyny? Da się zrobić! Wydaje się, że jeżeli chodzi o takie aspekty, to nie ma rzeczy, o której Apple nie pomyślało.

Trzeba go jednak odpowiednio skonfigurować, wprowadzić kontrolę rodzicielską i po prostu interesować się tym, w jaki sposób pociecha spędza czas. Szczególnie godnym polecenia jest model 9. generacji, który spełnia wszystkie swoje założenia, a do tego świetnie wypada pod kątem cena/jakość.

Materiał powstał na zlecenie RTV Euro AGD i zawiera lokowanie tabletów Apple dostępnych w ofercie sklepu