Nową Red Bull Racing 10 Pro dojedziesz dalej niż typową hulajnogą elektryczną

Jednym z ważnych parametrów w pojazdach z napędem (nie ważne, czy to elektrycznym, czy spalinowym) jest zasięg. Nowa hulajnoga elektryczna marki Red Bull Racing to sprzęt, którym będziecie w stanie zajechać całkiem daleko.

Hulajnoga Red Bull Racing 10 Pro

Hulajnogi elektryczne stały się częścią miejskiego krajobrazu. Inni pokochali możliwość wypożyczania sprzętu dzięki łatwym i przejrzystym aplikacjom, drudzy doceniają większą kompaktowość w porównaniu do roweru i kupują sprzęt na własność. Jeżeli zależy Wam na zasięgu, a przy okazji lubicie wyróżniać się w tłumie podobnych urządzeń, hulajnoga elektryczna Red Bull Racing 10 Pro jest dla Was idealna.

Model 10 Pro (Źródło: Red Bull Racing)

Nowy jednoślad elektryczny Red Bulla wyposażono w koła o średnicy 10 cali. Konstrukcję sprzętu wykonano z wysokiej jakości aluminium, co pozytywnie wpływa na wytrzymałość poszczególnych elementów szkieletu. Dodatkowo każda hulajnoga jest wodo- i pyłoszczelna na poziomie IP67, nie straszny im więc piach na chodniku lub przejazd podczas deszczu. Co się tyczy silnika, zastosowano tutaj jednostkę o mocy 350 W.

40 km zasięgu

Oprócz Red Bull Racing 10 Pro firma oferuje również w Polsce od prawie roku podstawowy model. Czym się one różnią? Akumulatorem. Zamiast ogniw o pojemności 10 Ah wersja Pro postawiła na baterię 10,4 Ah. Co to zmienia dla samego jednośladu? Możliwość przejechania większego dystansu. Red Bull Racing zapewnia, że 10 Pro jest w stanie przejechać do 40 km na jednym ładowaniu.

Model 10 Pro (Źródło: Red Bull Racing)

Oznacza to, że moglibyście przejechać z jednego końca Wrocławia na drugi i wrócić bez podpinania się do ładowarki. Albo ruszyć ze stacji Dworzec-Akademia w Bydgoszczy w stronę Torunia i jeszcze zostałoby Wam kilka kilometrów na znalezienie miejsca do podładowania urządzenia w okolicach Starego Miasta. Co prawda zajęłoby to Wam ok. 2 godziny, ponieważ maksymalna prędkość jazdy to 20 km/h, ale ważne, że można.

Typowe, najpopularniejsze elektryczne hulajnogi oferują dla porównaniu ok. 25-30 km zasięgu. Żeby nie było tak różowo, to z RBR 10 Pro spędzimy przy ładowarce nie 7 (jak przy podstawowym modelu) a 8 godzin.

Model 10 Pro (Źródło: Red Bull Racing)

Aby RBR 10 Pro jeździło się bezpiecznie, pojazd otrzymał również 3 tryby jazdy: eco, standard i sport oraz funkcję Kick Start, dzięki której możemy najpierw odepchnąć się od ziemi i dopiero wtedy odpali się silnik, unikając dzięki temu niechcianego startu z miejsca.

Ponadto hulajnogę wyposażono w dwa hamulce – z przodu hamuje elektryka, a z tyłu układ tarczowy. RBR 10 Pro, podobnie jak pozostałe modele w rodzinie (10 oraz 8), jest sprzętem składanym. Jest też najcięższym ze wszystkich Red Bulli – jego masa wynosi 18 kg. Z hulajnogi mogą korzystać osoby o wadze od 30 do 100 kg.

Red Bull Racing 10 Pro powinien być wkrótce dostępny w sklepach sieci Media Expert, Neonet, Max Electro oraz RTV Euro AGD. Cena za urządzenie wynosi 3399 złotych.