Oto wentylator dla smartfonów od Razera, oczywiście z kolorowymi diodami

Razer znany jest z proponowania fanom firmy nietypowych akcesoriów. W ubiegłym roku zaprezentowano maskę ochronną z diodami RGB, a teraz do „świecącej” linii gadżetów dołącza nakładka chłodząca Razer Phone Cooler Chroma.

Wentylator chłodzący gorące smartfony

Ponieważ przyszła zima, to zdaniem Razera należy dopasować się do otoczenia i zapewnić swoim smartfonom odpowiednie chłodzenie. Nowy aktywny wentylator Razer Phone Cooler Chroma ma wywiązywać się z tego zadania. Jest kompatybilny z MagSafe, a więc założymy go także na iPhone’a.

Akcesorium zasilane jest przez USB-C, a w środku zamontowano aż 12 diod RGB. Łącząc się ze smartfonem przez interfejs Bluetooth LE, można dowolnie zarządzać zestawami kolorów i pracą oświetlenia. Kto powiedział, że tego typu urządzenia mają być nudne?

Razer Phone Cooler Chroma ma oczywisty cel istnienia: schładzanie telefonu podczas grania. Centralnie umieszczony, siedmiołopatkowy wentylator rozpędza się do 6400 obr./min, generując maksymalny szum o sile 30 dB.

Gamingowy wentylator występuje w dwóch głównych odmianach: dla smartfonów z Androidem oraz dla iPhone’ów. Jeśli nasz iPhone nie obsługuje MagSafe, to istnieje także wersja z zaciskiem, która nie utrzymuje się na miejscu za pomocą magnesów.

7 Ocena

Gadżet kosztuje w sklepie Razera 60 dolarów. Dostarczany jest wraz z kablem USB-C o długości 1,5 m. Bez zasilania z zewnątrz akcesorium nie jest w stanie pracować, więc jest to kluczowy element zestawu.

Jeśli kupujemy w ciemno wszystkie zabawki Razera, to być może skusimy się także i na Phone Cooler Chroma. Wygląda na praktyczny, o ile wiecznie łoimy na telefonie w PUBG, Fortnite’a lub Genshin Impact.