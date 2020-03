QubicGames przekaże maseczki ochronne i część zysków na walkę z koronawirusem

Coraz więcej firm decyduje się na finansowe wsparcie walki z epidemią choroby COVID-19. Zaskakująco dużo z tych przedsiębiorstw działa w branży gier wideo, czego świadectwem może być chociażby ogromne zaangażowanie CD PROJEKT RED w działania normujące sytuację epidemiologiczną. Do akcji wkroczył kolejny polski zespół deweloperów i poza pomocą finansową przygotowano też inny rodzaj natychmiastowego wsparcia dla osób narażonych na chorobę.

Maseczki ochronne oraz pieniądze dla polskich szpitali od QubicGames

QubicGames to warszawskie studio deweloperskie zajmujące się tworzeniem gier wideo głównie na platformę Nintendo Switch. Gry tej konkretnej firmy raczej mijają się z naszym rodzimym rynkiem, choć za granicą cieszą się niemałą popularnością i deweloperzy zjednali sobie sympatię rzeszy oddanych fanów, którzy mocno sobie cenią ich produkcje.

Spółka przekaże na rzecz walki z koronawirusem 20% przychodów z II kwartału 2020 roku ze sprzedaży wszystkich swoich produkcji, a także 100% przychodów ze sprzedaży gier Geki Yaba Runner i Robonauts. Darowizna obejmie również przychody z zaplanowanych na maj tego roku obchodów szesnastych urodzin studia, które celebrowane będą poprzez kampanię promocyjną. Przekazane kwoty oczywiście zostaną odpowiednio pomniejszone o dodatkowe koszta wydawnicze.

To jeszcze nie koniec pomocy, bowiem już teraz zakupiono 22 000 maseczek ochronnych, które już niedługo powinny dotrzeć do naszego kraju i zostać rozesłane do poszczególnych szpitali. To naprawdę piękny gest i zarządowi firmy należy się wielkie uznanie za szybkie i mocno praktyczne wsparcie w tak trudnym czasie.

Prezes QubicGames – Jakub Pieczykolan – tłumaczy chęć pomocy faktem, że branża gier wideo generuje znacznie więcej zysków w okresie pandemii, bowiem osoby zmuszone do spędzania czasu w domu próbują zająć czas zaopatrując się w kolejne gry wideo. W istocie ciężko się z tym nie zgodzić i myślę, że w najbliższym czasie na wsparcie inicjatywy zdecyduje się więcej przedstawicieli branży.

Dobrowolna pomoc ze strony niezależnych firm to naprawdę wartościowy gest i każda informacja o kolejnej tego typu inicjatywie zasługuje na wyróżnienie. Dziękujemy QubicGames!

