Darmowa, edukacyjna zawartość do Minecraft – niecodzienna pomoc w zdalnym nauczaniu

Czy istnieje jeszcze ktoś, kto nigdy nie słyszał o grze Minecraft? Jedna z najlepiej sprzedających się produkcji ostatnich dwóch dekad zagościła nie tylko na komputerach graczy, ale także w wielu placówkach szkolnych w ramach innowacyjnych metod edukacji. Minecraft: Education Edition nie należał co prawda do najbardziej innowacyjnych projektów na świecie, ale epidemia koronawirusa może być świetną okazją, aby sobie o nim przypomnieć, co postanowił sprowokować sam Microsoft, udostępniając paczkę darmowej zawartości przeznaczonej do nauki poprzez zabawę.

Złoty środek w nauce przez internet – wielki powrót Minecraft: Education Edition?

Nauczyciele na całym świecie głowią się nad sposobami utrzymania uwagi siedzących w domu uczniów na nauce. Nie jest to zadanie łatwe, ale w dobie cyfryzacji i powszechnego dostępu internetu w większości zakątków świata nie jest to niemożliwe. Gry komputerowe stanowią doskonały sposób na zwalczenie nudy w czasie społecznej izolacji i właśnie taka sytuacja może dać wyżej wspomnianemu Minecraft: Education Edition drugie życie.

Na stronie sklepu z paczkami zawartości – Minecraft Marketplace – pojawiła się kolekcja kilkunastu zestawów map i modyfikacji gry, które mają na celu umożliwienie nauki poszczególnych dziedzin poprzez przemierzanie złożonego z klocków świata. Wszystkie modyfikacji są w pełni darmowe, a ich instalacja odbywa się poprzez odpowiednie narzędzia w programie startowym Minecraft.

Całą zawartość możecie zdobyć w tym miejscu.

Jedno jest pewne – na brak zróżnicowania nie można narzekać. Udostępniono m.in. mapę zawierającą stację kosmiczną ISS, górę Olimp czy przełożone na wirtualny świat miasto Waszyngton. Ponadto w kolekcji znalazły się nawet bardziej skomplikowane modyfikacje, które oferują naukę podstaw programowania. Na razie nie wiadomo, czy lista zawartości ulegnie poszerzeniu o kolejne paczki.

Warto wspomnieć, że cała zawartość to nie dzieło tylko i wyłącznie deweloperów stojących za Minecraftem, ale także niezależnych fanów. Miło wiedzieć, że ci najbardziej zaangażowani i zafascynowani grą twórcy mogą liczyć na wyróżnienie poprzez umieszczenie ich prac w gronie starannie wyselekcjonowanych narzędzi do nauki.

Promocja potrwa do 30 czerwca 2020 roku.

Źródło: Minecraft, własne

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!