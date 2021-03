Qualcomm pracuje nad „podróbką” Nintendo Switch

Nintendo ma kompletny monopol, jeśli chodzi o konsole mobilne. Ich Switch i Switch Lite to prawdziwe kury znosząca złote jaja. Jak się okazuje, firma Qualcomm chce spróbować swoich sił na rynku handheldów. Co z tego wyjdzie? Również jestem ciekaw!

„Nintendo Switch” od Qualcomma

Jak donosi portal Android Police, Qualcomm, producent znany głównie z produkcji mikroprocesorów z serii Snapdragon, pracuje obecnie nad swoją własną konsolą mobilną, która ma być swoją budową łudząco podobna do szalenie popularnego na całym świecie Nintendo Switch.

Urządzenie Qualcomma ma korzystać z wyciąganych kontrolerów po lewej i po prawej stronie, które swoim wyglądem i działaniem mają przypominać joy-cony. Pośrodku znaleźć mamy centralną jednostkę z ekranem z wydajnym chłodzeniem, która gabarytami ma przypominać sporych rozmiarów smartfon.

Mówi się, że ekran ma mieć wymiary 6,65 cala, a w środku znajdziemy między innymi baterię o pojemności 6000 mAh, ze wsparciem dla technologii Quick Charge. Całość ma działać na Androidzie 12 ze specjalną nakładką i wsparciem dla gier z Google Play. Jednak spokojnie, Qualcomm rzekomo ma też opracowywać/zlecać gry specjalnie na swoją platformę. Ważna ma być, między innymi, współpraca z firmą Epic Games Store.

Urządzenie będziemy mogli oczywiście również podłączyć do zewnętrznego monitora czy telewizora, przy pomocy USB-C lub mini HDMI — nie zostało to jeszcze do końca sprecyzowane. Spodziewać możemy się również gniazda na karty SD, a także obecności Bluetooth, GPS czy specjalnej haptyki. W konsoli znaleźć będziemy mogli również 5G, co może spowodować, że na urządzeniu komfortowo zagramy przy pomocy serwisów streamingowych, takich jak Google Stadia czy GeForce Now.

Nintendo Switch Lite

Kwestie procesora zostawiłem na koniec, ponieważ… ten nie jest jeszcze znany Konsola ta ma pojawić się na rynku dopiero w 2022 roku, przez co nie wiemy jeszcze, jaka dokładnie jednostka znajdzie się w środku. Przypuszczać jedynie możemy, że będzie to topowy procesor na dzień premiery urządzenia.

Cena konsoli Qualcomma? Okolice 300 dolarów, co wstępnie wydaje się całkiem rozsądną kwotą. Jednak by w pełni to stwierdzić, poczekać musimy na oficjalną zapowiedź ze strony firmy Qualcomm.