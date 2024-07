Qualcomm pokomplikuje nazewnictwo jeszcze bardziej – zero logiki

Podobno już w przyszłym miesiącu doczekamy się premiery procesora Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3. Ma on jeszcze bardziej skomplikować kwestię nazewnictwa, tym razem jednak wśród jednostek graficznych Adreno.

Nadciąga Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

Qualcomm już dawno osiągnął poziom mistrzowski, jeśli chodzi o upraszczanie w taki sposób, by wszystko pokomplikować. Mam tu, rzecz jasna, na myśli nazewnictwo jego produktów, ze szczególnym uwzględnieniem procesorów.

Choć założenia dotyczące nomenklatury obowiązującej w Snapdragonach zapowiadały niezłą przejrzystość, dodawane do nazw dopiski „s” i plusiki obok kolejnych generacji, sprawiły, że laikowi nieraz trudno jest zweryfikować, który chipset jest lepszy.

Adreno 810 słabsze niż 750. Czego nie rozumiesz?

Wspominam o tym przy okazji pojawienia się nowych doniesień na temat układu Snapdragon 7s Gen 3. I tym razem wcale nie chodzi o tę nazwę, lecz o plotkę, że chipset ten zostanie wyposażony w jednostkę graficzną Adreno 810. Do tej pory topowe procesory miały GPU z serii Adreno 7xx, a średnio- i niskopółkowe – 6xx.

Umieszczenie jednostki 8xx w średniopółkowym chipsecie każe zapomnieć o jakiejkolwiek czytelności, bo też sugeruje jego większą wydajność chociażby w porównaniu do topowego Snapdragona 8 Gen 3 (wyposażonego w Adreno 750). Nic takiego najpewniej nie będzie mieć miejsca, bo dopisek „s” w nazwie procesora to znak, że zaoferuje on mniej nawet niż podstawowy Snapdragon 7 Gen 3.

Co zaoferuje nowy procesor Snapdragon 7s Gen 3?

No ale cóż, ostatecznie nazwa ma znaczenie drugorzędne. Wróćmy więc tymczasem do pogłosek na temat nowego procesora. Wynika z nich, że Snapdragon 7s Gen 3 będzie złożony z głównego rdzenia o częstotliwości taktowania 2,5 GHz, trzech wydajnych rdzeni 2,4 GHz oraz czterech energooszczędnych rdzeni 1,8 GHz.

Chipset ten ma zostać wypuszczony już w sierpniu, a pierwsze urządzenia z nim na pokładzie trafią na rynek miesiąc później. Wśród partnerów wymienia się takie marki, jak Motorola, Realme, Redmi czy Vivo. Poprzedni procesor z tej serii (Snapdragon 7s Gen 2) trafił między innymi do modeli Realme 12 Pro+, Poco X6, Redmi Note 13 Pro 5G czy Motorola Edge 50 Fusion – mniej więcej o takiej półce jest zatem mowa.