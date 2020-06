PZU GO wykryje wypadek i wezwie pogotowie, nawet w starszym samochodzie

Klienci PZU mogą już nabyć niewielkie urządzenie, którego zadaniem jest pomoc, gdy dojdzie do wypadku samochodowego.

Firma PZU poinformowała o uruchomieniu systemu ratunkowego PZU GO. Warto podkreślić, że jest on przeznaczony nie tylko dla nowszych samochodów, ale również dla starszych modeli. Całość nie opiera się bowiem na czujnikach zamontowanych w pojeździe, ale wykorzystuje specjalnie przygotowane urządzenie.

Niewielkie „pudełeczko”, montowane na przedniej szybie, wyposażone jest w czujniki, które zbierają dane o przeciążeniach. Gromadzone informacje, z wykorzystaniem połączenia Bluetooth, przekazywane są do aplikacji PZU GO zainstalowanej smartfonie. W momencie, gdy urządzenie wykryje duże przeciążenie, mogące świadczyć o wypadku, w ciągu sekundy alarmuje centrum operacyjne PZU, przekazując jednocześnie informację o lokalizacji auta.

Konsultant PZU, po otrzymaniu informacji o ewentualnym wypadku, natychmiast dzwoni do klienta, aby sprawdzić czy potrzebna jest pomoc. Jeśli próby kontaktu kończą się niepowodzeniem, to wówczas wzywa służby ratunkowe.

W sytuacji zagrożenia liczy się każda minuta. PZU GO pozwala zyskać cenny czas, momentalnie alarmując o wypadku służby ratunkowe. Sprawdził się już w praktyce, wzywając pomoc do nieprzytomnych ofiar wypadków drogowych. Jest przykładem na to, jak rozwijane w PZU nowoczesne technologie służą ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia – mówi Elżbieta Häuser-Schöneich, członek zarządu PZU.