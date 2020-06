Bosch: motocykl sam wezwie pogotowie na miejsce wypadku

Motocykle, wzorem nowoczesnych samochodów, otrzymują kolejne rozwiązania, których zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa. Bosch zaprezentował Help Connect, czyli system mający w określonych scenariuszach pomóc kierowcom jednośladów po wypadku.

Automatyczne wykrywanie wypadku i wzywanie służb ratowniczych

We współczesnych autach, naszpikowanych elektroniką wręcz do granic możliwości, najważniejszym elementem nie są rozbudowane systemy infotainment czy asystenci potrafiący sprawnie zaparkować pojazd w wyznaczonym miejscu. Główną zaletą stosowania tych wszystkich czujników, radarów i komputerów potrafiących bardzo szybko przetwarzać informacje zbierane z otoczenia, jest wyższy poziom bezpieczeństwa.

Owszem, to wciąż kierowca jest najważniejszy, ale nowoczesne systemy bezpieczeństwa, jak najbardziej mogą pomóc w uniknięciu lub zmniejszaniu skutków uderzenia. Co więcej, gdy już dojdzie do poważnego wypadku, samochód może wezwać odpowiednie służby. Niewykluczone, że właśnie dzięki temu kierowca i pasażerowie przeżyją.

Bosch Help Connect – pomoc dla motocyklistów po wypadku

Patrząc na listę zalet wynikających ze stosowania systemów bezpieczeństwa w nowych samochodach, cieszę się, że podobne rozwiązania trafiają do jednośladów. Tym bardziej, że jak zauważa Bosch, ryzyko śmierci w wypadku jest nadal 20 razy wyższe dla motocyklistów niż kierowców samochodów. Warto zauważyć, że często ważnym czynnikiem, pozwalającym na uratowanie życia, jest sprawność reakcji i szybkie przybycie pogotowia na miejsce. Właśnie w tym celu Bosch zdecydował się na wdrożenie Help Connect.

Rozwiązanie zaproponowane przez Boscha opiera się na czujnikach bezwładnościowych, będących częścią modułu kontroli stabilności motocykla – Bosch MSC. Służy on bowiem do monitorowania wybranych parametrów nawet 100 razy na sekundę, co pozwala uzyskać informacje o aktualnej pozycji i kącie pochylenia motocykla. Dodatkowo, system za pomocą „algorytmu zderzeniowego” ustala, czy faktycznie doszło do wypadku.

Jeśli system stwierdzi, że doszło do wypadku, to łączy się ze smartfonem kierowcy. Następnie za pomocą mobilnej aplikacji przekazywane są informacje o miejscu wypadku do centrum serwisowego Bosch, a stamtąd do służb ratunkowych, pomagając im szybciej zlokalizować poszkodowanego uczestnika wypadku. Bosch zaznacza, że automatyczna wiadomość może skrócić czas potrzebny na przybycie służb ratunkowych nawet o połowę.

Początkowo Bosch Help Connect zostanie wdrożony tylko na terenie Niemiec. Następnie będzie stopniowo udostępniany na innych rynkach.

źródło: Engadget, Bosch