Nowe Apple TV może zadebiutować już wkrótce. Na pokładzie wydajny procesor

Do oferty firmy Tima Cooka może niebawem dołączyć nowa generacja przystawki Apple TV 4K. Jej sercem będzie procesor znany z iPadów Pro z 2018 roku.

Apple TV może być świetnym dodatkiem do telewizora, nawet do modelu Smart TV. Oczywiście pod warunkiem, że korzystamy z usług i innych urządzeń z logo nadgryzionego jabłka. Przystawka zapewnia wygodny dostęp do m.in. Apple TV+, Apple Music czy Apple Arcade, a także oferuje współpracę z iPhonem – np. funkcję pilota lub udostępnianie ekranu.

Obecna generacja Apple TV 4K pochodzi z września 2017 roku. Na pokładzie znajduje się układ Apple A10X, klient może wybrać wersję z 32 GB lub 64 GB przestrzeni na dane i jak sama nazwa wskazuje, urządzenie obsługuje rozdzielczość 4K. Od premiery minęły ponad dwa lata, ale wciąż przystawka ta zapewnia wysoką wydajność i radzi sobie ze wszystkimi zadaniami.

Skoro więc piąta generacja Apple TV nadal jest dobrym i wydajnym urządzeniem, to po co wprowadzać nowy model? Po pierwsze, może on posłużyć do wdrożenia nowych funkcji, których Apple nie jest w stanie dodać w samej aktualizacji oprogramowania. Po drugie, zastosowanie wydajniejszej specyfikacji sprawi, że urządzenie dłużej zachowa dobrą formę.

Według Jona Prossera, mającego na koncie sprawdzone przecieki o planach firmy z Cupertino, nowa wersja przystawki Apple jest już „gotowa do wysyłki”. Oznacza to, że jej premiera powinna nastąpić niebawem.

New Apple TV 4K with A12X – 64GB/128GB ready to ship. 👀

Codename: Neptune T1125

Another one of those things that could drop any time. Apple got no chill right now 😬😂

I’ll let you know if/when I hear a date. Who knows, maybe Apple can keep it a secret from me 🤗

— Jon Prosser (@jon_prosser) May 7, 2020