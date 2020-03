Nubia Red Magic 5G Transparent Edition – telefon prawdziwie przezroczysty

Współczesne smartfony, zwłaszcza te z wyższych półek, wykonane są, co do zasady, z dwóch tafli szkła osadzonych w metalowej ramce. Taki zabieg pozwala na odsłonięcie przed użytkownikiem podzespołów, które kryją się wewnątrz jego smartfona. Do tej pory tego zabiegu próbowało już HTC i Xiaomi, jednak to nadchodząca Nubia Red Magic 5G ma szansę być tym telefonem, który swoje wnętrze zaprezentuje najbardziej efektownie.

Przezroczyste plecki? No, powiedzmy…

Myśląc o telefonach, w których mogliśmy podejrzeć wnętrze, przypominają mi się dwa modele: Xiaomi Mi 8 Explorer Edition oraz HTC U12+ (choć U11+ również miał półprzezroczystą wersję kolorystyczną). Ten pierwszy okazał się zwykłym fejkiem – prawdziwe podzespoły ukryto pod naklejką 3D, która je imitowała, a drugi nie odsłaniał aż tak wiele, by mógł stać się obiektem westchnień mobilnych geeków. Nubia Red Magic 5G Transparent Edition ma wiele zmienić w tym zakresie – odsłaniając niemal wszystko i to w bardzo ciekawy sposób.

Takim wnętrzem warto się pochwalić

Powodów, dla których Nubia zdecydowała się odsłonić tył swojego smartfona dla graczy, jest co najmniej dwa. Pierwszy to fakt obecności podzespołów, którymi po prostu warto się pochwalić. SoC Qualcomm Snapdragon 865 z dedykowanym modemem 5G, ekran z odświeżaniem 144 Hz, 16 GB RAM LPDDR5, bardzo szybkie ładowanie i łączność WiFi 6 to parametry, obok których nie wypada przejść obojętnie.

Drugi to zastosowanie do chłodzenia tak potężnych podzespołów wentylatora wymuszającego obieg powietrza wewnątrz obudowy. Dzięki przezroczystym plecków będzie można podglądać jego pracę.

Dla ciekawszego efektu wizualnego na podzespołach znalazły się nadruki z kluczowymi parametrami telefonu, chociażby po to, żeby dobitniej przypominać, że Nubia Red Magic 5G to nietuzinkowa konstrukcja.

Godny rywal Xiaomi?

Nubia Red Magic 5G to smartfon, który należy traktować bardziej w formie ciekawostki, jednak zainteresowani jego zakupem z pewnością znajdą sposób, w jaki uda im się wejść w jego posiadanie. Jego specyfikacja i możliwości stawiają go w jednym rzędzie z innym telefonem dedykowanym graczom – Xiaomi Black Shark 3. Który okaże się ciekawszy? Czas pokaże.

PS. Nubia to kolejny producent, który mierzy się ze skutecznym schłodzeniem Snapdragona 865. Czyżby najmocniejszy układ Qualcomma miał problemy z przegrzewaniem się?

Źródło: Gizchina