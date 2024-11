Zegarek, słuchawki a może tablet? Tutaj znajdziesz prawdziwe promocje

Artykuł sponsorowany

Gdybym miała wskazać moje ulubione urządzenia, jakie trafiły na polski rynek w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, bez zastanowienia wśród nich znalazły by się trzy pochodzące z oferty jednej marki – Huawei. To nieoczywiste słuchawki, designerski smartwatch i wypasiony tablet. Chcąc skomponować sobie zestaw “taki, o którym pisała Kasia z Tabletowo”, jest ku temu okazja. W promocji na Black Friday wszystkie te sprzęty (jak i jeszcze wiele innych) dostępne są w okazyjnych cenach.

Black Week w Huawei rozpoczął się 18 listopada i potrwa do 1 grudnia 2024. Nie jestem zwolenniczką rozdmuchiwania czarnopiątkowych promocji na tyle dni, ale jeśli ma to dać pretekst do obniżenia cen fajnego sprzętu na dłuższy czas, przymknę na to oko. Zwłaszcza, że w co najmniej kilku przypadkach mamy do czynienia z najniższymi cenami w historii.

Pełna oferta Huawei na Black Week jest tutaj. Tymczasem skupmy się na najciekawszych, według mnie, ofertach.

Słuchawki – nie ruszam się bez nich z domu

To dość nieoczywisty wybór, ale moimi ulubionymi słuchawkami są… Huawei FreeClip. Wyglądają nietuzinkowo, ale w ich przypadku to tylko jedna z wielu zalet. Największą jest fakt, że – dzięki swojej konstrukcji – w ogóle nie męczą uszu. Można słuchać w nich muzyki przez wiele godzin (bo i bateria pozwala na ok. osiem godzin pracy) i w ogóle nie odczuwać, że słuchawki są na swoim miejscu. Rewelacja, serio. Zwłaszcza, że na jakość dźwięku też nie można narzekać. Bardziej na jakość rozmów, ale ja w ogóle nie lubię rozmawiać przez słuchawki, więc dla mnie to żaden problem.

W ich recenzji pisałam:

Gdyby Pan Hilary nosił nie tylko okulary, ale też słuchawki, z całą pewnością szukałby ich wszędzie, bo Huawei FreeClip są tak wygodne, że naprawdę łatwo jest zapomnieć o tym, że ma się je na uszach (trudno przecież powiedzieć, że “w uszach”). Intrygująca i innowacyjna konstrukcja zapewnia jednak nie tylko wygodę użytkowania, ale również element stylizacji, który może się podobać niezależnie od stroju na co dzień.

Huawei FreeClip we wszystkich kolorach

FreeClipy, ze względu na otwartą konstrukcję, nie mają ANC. I tu z pomocą przychodzą inne słuchawki – dokanałowe FreeBuds Pro 3. To zresztą jedne z najlepszych słuchawek TWS, jakie można kupić.

Kordas podsumował je tak:

Huawei FreeBuds Pro 3 to po prostu fenomenalne słuchawki, które wyróżniają się przede wszystkim niesamowicie dobrą jakością dźwięku, bardzo skutecznym ANC, a także – bądź co bądź – oryginalnym i ciekawym wyglądem. (…) pozytywnie wypada również wygoda użytkowania, obecność trybu multipoint i kodeków wysokiej rozdzielczości, całkiem dobra bateria (choć nie wybitnie), ładowanie indukcyjne, duże możliwości sterowania z poziomu słuchawek oraz pomocna aplikacja do obsługi. Użytkownicy urządzeń Huawei będą także zadowoleni z wyświetlających się okienek do podglądania stanu baterii.

I to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo chyba pierwszy raz w historii (a przynajmniej z tego, co kojarzę) FreeBudsy Pro 3 są tańsze od Huawei FreeClip. Kosztują, odpowiednio, 599 i 699 złotych (w obu przypadkach obniżka z 899 złotych).

Huawei Watch GT 4 Elite (fot. Tabletowo)

Szczęśliwi czasu nie liczą, ale powiadomienia odsiewają

Śmieję się, że zegarek nie służy mi do odmierzania czasu, a sprawdzania powiadomień – dzięki niemu wiem, kiedy powinnam sięgnąć po telefon, a kiedy mogę sobie ten ruch odpuścić. I bardzo to sobie cenię, bo nie lubię odciągać się od rzeczy, które aktualnie robię, bo później trudno jest mi się w nie ponownie wdrożyć.

Moje wymagania co do smartwatcha określiłam w recenzji Huawei Watch GT 4 Elite:

Zaliczam się do osób, które nie są sportowymi świrami. Potrzebuję niezawodnego kompana na co dzień, który będzie dobrze prezentował się niezależnie od sytuacji, będzie długo dotrzymywał mi kroku i pozwoli skutecznie odsiewać powiadomienia z telefonu. Huawei Watch GT 4 zdecydowanie spełnia każdy z tych warunków i aktualnie – w wersji Elite – stał się moim ulubionym smartwatchem.

Watch GT 4 Elite towarzyszył mi długie miesiące, po czym zastąpił go na moim nadgarstku Huawei Watch GT 5 Pro Elegant z ceramiczną bransoletą i szafirowym szkłem. Korzystam z niego od dnia premiery serii Watch GT 5 i jestem bardzo zadowolona.

Kupując teraz modele z serii Watch GT 5, gratis producent dorzuca przedłużenie gwarancji na rok. Z kolei modele z serii Watch GT 4 dostępne są w obniżonych cenach. Tak np. Watch GT 4 Elite można kupić za 1199 złotych (o 300 złotych taniej!). W promocji są zarówno wersje mniejsze (41 mm), jak i większe (46 mm).

A jeśli masz chrapkę na Huawei Watch 4 Pro Space Edition, Elite czy Classic, też nic straconego – tu (w zależności od wersji) zniżki są jeszcze wyższe!

Tablet, a jak laptop

O Huawei MatePad Pro 12.2 PaperMatte Edition zdążyłam już na Tabletowo napisać sporo. Mogę dodać jedynie do tego fakt, że nic się w tej kwestii nie zmieniło – wciąż sięgam po niego z przyjemnością. Doskonały matowy ekran, wygodna klawiatura z touchpadem, świetny czas pracy i głośniki, design i lekkość – to po prostu świetny sprzęt.

Aktualnie kupisz go – w zestawie z klawiaturą i rysikiem – za 3699 złotych (przecena z 4199 złotych). A jeśli wolisz wersję z błyszczącym ekranem, to tak się składa, że też jest w promocji, aktualnie możesz ją kupić za 3099 złotych (czyli o ok. 200 złotych taniej).

Lista sprzętu, przecenionego w ramach Black Week, jest dużo dłuższa i wygląda… tak:

cena w promocji cena z ostatnich 30 dni Huawei Pura 70 Ultra (brązowy) 4999 złotych (+ etui gratis) 5999 złotych Huawei MatePad Pro 13.2” 3599 złotych 3999 złotych Huawei MatePad 12 X z klawiaturą i rysikiem 1999 złotych 2099 złotych Huawei MatePad 11.5” 6/128 899 złotych 999 złotych Huawei Watch GT 4 41 mm Green Color Edition 799 złotych (+ dodatkowy pasek gratis), możliwość dokupienia wagi Huawei Scale 3 za 9,90 złotych 999 złotych

To co? Kto leci na zakupy na huawei.pl?

