Promocja: internet w Virgin Mobile i no limit (na 3 dni) w Orange na kartę za darmo

Operatorzy na różne sposoby starają się swoim klientom umilić czas, który – z uwagi na epidemię (już nie stan zagrożenia epidemicznego) koronawirusa SARS-CoV-2 – powinni spędzać w domu. Virgin Mobile postanowił rozdać po nawet 3 GB internetu, natomiast Orange daje w ofercie na kartę pakiet no limit + 3 GB internetu na trzy dni. W obu przypadkach bonusy zostaną udostępnione bez żadnych opłat, całkowicie za darmo.

Do 3 GB internetu za darmo w Virgin Mobile

Operator pozwala włączyć swoim klientom bezpłatny pakiet internetu zarówno w ofercie na abonament, jak i na kartę. W pierwszym przypadku użytkownicy otrzymają 3 GB, natomiast w drugim 1 GB (taryfa „Oferta 2012 Virgin Mobile na Kartę”) lub 3 GB (taryfa „#ChcęWszystko w Ofercie Virgin Mobile na Kartę”). Aby aktywować bonus, należy na klawiaturze smartfona wpisać kod *222*444# i zatwierdzić zieloną słuchawką.

Pakiet powinien zostać uruchomiony natychmiast, lecz może się zdarzyć, że ktoś będzie musiał poczekać nieco dłuższą chwilę. Virgin Mobile informuje, że kod aktywacyjny jest ważny do 30 kwietnia 2020 roku, co zapewne oznacza, że to ostatni dzień na odebranie bonusu, bowiem na własnym przykładzie przekonałem się, że przyznany transfer ważny będzie przez 30 dni, a nie do końca przyszłego miesiąca (co ciekawe, w SMS-ie podano 19.04, a w aplikacji 20.04).

No limit + 3 GB internetu za darmo w Orange na kartę

W tym przypadku motywacją do stworzenia tej promocji nie była epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 (na tę okoliczność przygotowano szereg innych), tylko pierwszy dzień wiosny. Z tej okazji użytkownicy taryf Orange YES, Orange POP, Orange ONE, Orange Free na kartę oraz oferty Zetafon, korzystający z ww. taryf mogą bezpłatnie włączyć usługę „Nielimitowane Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” na trzy dni (w jej skład wchodzi 3 GB internetu).

Aby otrzymać prezent, należy w okresie od 20 do 22 marca 2020 roku (najpóźniej do godziny 23:59 ostatniego dnia) wysłać SMS o treści WIOSNA na numer 364 (wiadomość jest bezpłatna). Dodatkowym warunkiem jest to, aby konto było aktywne i użytkownik miał możliwość wykonywania połączeń głosowych.

Regulamin promocji „Pierwszy Dzień Wiosny” (PDF)

Źródło: Virgin Mobile, Biuro Prasowe Orange Polska, własne

