Stówka na sprzęt dla klientów T-Mobile. W ten weekend kupią smartfony taniej

Zbliża się kolejny piątek, w którym T-Mobile oddaje swoim klientom drobny prezent. W tym tygodniu, zamiast pakietu gigabajtów, dostaną oni zniżkę na urządzenia i smartfony w abonamencie.

Happy Fridays to już mała tradycja, dzięki której klienci T-Mobile mogą każdego tygodnia odbierać od magentowego operatora pakiety z minutami, danymi albo kody zniżkowe do wykorzystania w sklepie internetowym. Tym razem gigabajtów nie ma, za to jest voucher uprawniający do tańszych zakupów.

100 zł zniżki od T-Mobile

T-Mobile przygotowało voucher, dzięki któremu dobierając smartfon do oferty abonamentowej, zapłacimy za niego 100 zł mniej. Podobnie będzie, gdy będziemy chcieli kupić coś w internetowym sklepie operatora bez abonamentu.

Są dwie drogi odebrania vouchera: wizyta w aplikacji Mój T-Mobile lub wysłanie SMS-a o treści HF na bezpłatny numer 80405. Kod rabatowy będzie można odebrać w ciągu trzech dni: od 5 do 7 czerwca. Po odebraniu kodu, należy go wykorzystać do 10 czerwca – później straci na ważności.

Kod rabatowy wpisujemy w odpowiednie pole po wybraniu interesującego nas produktu na stronie T-Mobile. Jeśli nasz sprzęt kosztuje mniej niż 100 zł, voucher spowoduje obniżenie ceny do 0,05 zł.

Więcej informacji na temat promocji znajdziecie na stronie operatora.

źródło: informacja prasowa