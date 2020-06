Nowe plany abonamentowe T-Mobile. Niby taniej, ale jakby drożej

Operator T-Mobile poczuł potrzebę zaktualizowania oferty dla klientów abonamentowych, choć ostatnia była całkiem niezła i z powodzeniem sprzedawano ją od czterech miesięcy. Co się zmieniło?

T-Mobile jest zdania, że musi dostosowywać się do potrzeb i wymagań stawianych przez klientów. Oficjalnie, jest to podstawą zmian w ofercie abonamentowej, która ma umożliwić jeszcze wygodniejsze funkcjonowanie w cyfrowym świecie.

Nowy abonament w T-Mobile

Od teraz użytkownicy mogą wybierać spośród czterech wariantów, z których w każdym skorzystamy z nielimitowanych rozmów telefonicznych i SMS-ów. Różnią się one ceną oraz pakietem internetowym. Warto od razu rzucić okiem na dotychczasową ofertę, dzięki czemu od razu wychwycimy różnice między starymi opcjami a tymi świeżo zaprezentowanymi przez Magentowych.

Jak widać, oprócz nazewnictwa, nieznacznie zmieniły się ceny. Najniższy abonament bez telefonu to teraz 35 zł zamiast 39 zł. Jednocześnie zmniejszono w nim liczbę wliczonych gigabajtów – z 5 GB do 3 GB. Dodatkowy pakiet można oczywiście dokupić ( 5 GB za 15 zł) – pytanie tylko, czy czterozłotowa obniżka przy jednoczesnym zmniejszeniu paczki danych to dobry pomysł.

Zresztą, w wyższym planie (45 zł/mies. kontra 49 zł/mies.) również obniżono liczbę dostępnych gigabajtów – i to prawie o połowę. Dopiero w wyższych planach włącza się nielimitowane pobieranie danych, choć pełne prędkości też mają swoje ograniczenia.

Na osłodę, widać spory postęp, jeśli chodzi o opłaty w sytuacji, gdy do abonamentu dobieramy jeszcze smartfon. W dawnej opcji L nie dało się zejść poniżej 99 zł za miesiąc, podczas gdy w nowej M-ce, przy podobnych warunkach zapłacimy mniej, bo 75 zł/mies.

Zniżki dla duetów i rodzin

Dość interesujący zabieg związany ze zmianą oferty abonamentowej połączono ze specjalnymi rabatami dla tych, którzy zamierzają opłacać więcej niż jeden numer. Większość niuansów tłumaczy tabelka:

Zniżki dla rodzin wydają się być już całkiem w porządku – to prosty sposób na to, by obniżyć comiesięczne faktury za usługi telekomunikacyjne. Klienci mają pełną swobodę w zakresie wyboru terminu kiedy podpiszą umowy na drugą lub kolejne karty SIM i zawsze będą mogli skorzystać ze zniżek dla duetów i rodzin.

Jeśli chcemy poznać więcej szczegółów na temat powyższych ofert, możemy udać się na stronę operatora.

źródło: informacja prasowa