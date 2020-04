Kolejna obniżka ceny Huawei Mate 30 Pro, ale nie z powodu, o którym myślicie

Huawei Mate 30 Pro kosztował na start tyle, ile przystało na flagowca – 4299 złotych. Co prawda producent dorzucał do niego gratisy o niemałej łącznej wartości, lecz niewiele osób zdecydowało się go kupić w takim zestawie. Dwa miesiące temu firma przygotowała bardzo kuszącą promocję, która zachęciła do zakupu wiele osób. Teraz po raz kolejny cena smartfona została obniżona, a na dodatek wciąż można przy okazji uzyskać coś więcej niż samo urządzenie.

Huawei Mate 30 Pro był pierwszym smartfonem tej marki na polskim rynku, w pełni bazującym na Huawei Mobile Services i sklepie z aplikacjami AppGallery. Ten ostatni sukcesywnie wzbogaca się o popularne wśród użytkowników programy, a resztę można sobie przegrać ze starego urządzenia, wykorzystując Phone Clone (aczkolwiek nie wszystkie muszą działać, bowiem niektóre wymagają Google Mobile Services).

Jeżeli ktoś jest świadomy wynikających z tego ograniczeń i jest je w stanie zaakceptować (albo poświęcić dłuższą chwilę, aby na własną rękę wgrać GMS, chociaż nie jest to zalecane), to decydując się na zakup Huawei Mate 30 Pro, w relatywnie atrakcyjnej cenie otrzyma smartfon z najwyższej półki z efektownym wyświetlaczem, aparatem o ogromnych możliwościach oraz długim czasem pracy na pojedynczym ładowaniu wraz ze wsparciem dla super szybkiego ładowania przewodowego (40 W) i indukcyjnego (27 W).

Promocja na Huawei Mate 30 Pro

W lutym 2020 roku cena smartfona została obniżona aż o 1300 złotych, do 2999 złotych, a na dodatek klienci mogli otrzymać w prezencie słuchawki bezprzewodowe Huawei FreeBuds 3 i opaskę sportową Huawei Band 4 oraz sześciomiesięczną ochronę ekranu, a także voucher, zwiększający wycenę starego urządzenia o 500 złotych przy odsprzedaży. Huawei Mate 30 Pro w tym zestawie wyprzedał się w mgnieniu oka we wszystkich sklepach, więc wygląda na to, że HMS nie są aż taką przeszkodą, a przynajmniej nie dla tych, którzy zdecydowali się skorzystać z tej oferty.

Teraz smartfon można kupić jeszcze taniej, bo za 2799 złotych, chociaż już nie w tak bogatym zestawie, ale i tak jest jeden gratis: wspomniany voucher o wartości 500 złotych do wykorzystania na tej stronie. Związana z nim promocja (tj. odkup) obowiązuje jednak jedynie przy zakupie Huawei Mate 30 Pro do 29 kwietnia 2020 roku, a więc jeszcze tylko kilka dni. Ta oferta może przekonać osoby, które wolą zapłacić mniejszą kwotę i dostać mniej dodatków (bo na przykład ich nie potrzebują) niż więcej z większą ich liczbą.

Jeśli zdecydujecie się nabyć smartfon w sklepie Media Expert, możecie wziąć go na 20 rat 0% z darmową wysyłką kurierem do domu.

Huawei Mate 30 Pro – pierwsze wrażenia

